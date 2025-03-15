Αν η Τουρκία προσφέρει κάτι σίγουρα θα ζητήσει και κάτι σε αντάλλαγμα, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, αναφερόμενος στις συζητήσεις και πρωτοβουλίες που αναμένονται το προσεχές διάστημα στις σχέσεις της 'Αγκυρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή με ευρωπαϊκές χώρες.

«Δεδομένου ότι πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία, οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένας τομέας που πρέπει να επανεξετάζεται καθημερινά» δήλωσε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας σε συνέντευξή του στο φιλοκυβερνητικό τηλεοπτικό δίκτυο TV100.

Σχετικά με την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ, ο πρόεδρός Ερντογάν τονίζει ότι εξακολουθεί να αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, αλλά συμπλήρωσε πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντιμετωπίζει το θέμα με τον ίδιο τρόπο».

«Στο νέο μεταβαλλόμενο σύστημα ασφαλείας, μπορώ να πω ότι αναμένονται γνήσιες συζητήσεις και καλοπροαίρετες πρωτοβουλίες για το πώς θα προχωρήσουν οι σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οι σχέσεις Τουρκίας-ευρωπαϊκών χωρών. Αυτή τη στιγμή, όλα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε υποθέσεις. Καθώς εξελίσσονται πιο ρεαλιστικά γεγονότα, θα προχωρήσουμε σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης. Αν, λοιπόν, προσφέρουμε κάτι, σίγουρα θα ζητήσουμε κάτι σε αντάλλαγμα» τόνισε ο Χακάν Φιντάν.

Για τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρώπη

Ερωτηθείς για τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρώπη, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε χαρακτηριστικά ότι «το τζίνι βγήκε από το μπουκάλι» και πως οι σχέσεις αυτές έχουν φτάσει σε «ένα μη αναστρέψιμο σημείο για τους Ευρωπαίους δρώντες», όταν εξετάζουμε ορισμένα από τα επιχειρήματα, τη ρητορική και τις ενέργειες των ΗΠΑ στις σχέσεις τους με την Ευρώπη για το ζήτημα της Ουκρανίας.

«Οι Ευρωπαίοι βλέπουν τώρα ότι για πολλά χρόνια, από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, εξαρτώνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλειά τους. Υπάρχει ένας χώρος δημοκρατίας και ευημερίας που έχει δημιουργηθεί κάτω από την ομπρέλα ασφαλείας που έχουν δημιουργήσει οι ΗΠΑ. Όλοι γνωρίζουν ήδη ότι αν αφαιρέσετε την προστατευτική ομπρέλα των ΗΠΑ, αυτό το περιβάλλον ευημερίας και δημοκρατίας δεν θα υπάρχει πλέον» παρατήρησε για να σχολιάσει ότι «οι Ευρωπαίοι κατέληξαν πράγματι στο ορθολογικό συμπέρασμα και είπαν ότι δεν μπορούμε πλέον να εξαρτόμαστε 100% από τις ΗΠΑ για την ασφάλειά μας».

Ο ρόλος της Τουρκίας στην Ευρώπη

Στο σημείο αυτό ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε ότι ο ρόλος της Τουρκίας στην Ευρώπη, με τον μεγάλο στρατό της και με εμπειρία στο πεδίο μάχης, αλλάζει: «Ενώ η Ευρώπη αναπτύσσει μια νέα δομή ασφάλειας υποθέτοντας ότι οι ΗΠΑ δεν είναι πλέον μέρος της, οι ρόλοι ορισμένων δυνάμεων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, αλλάζουν επίσης. Υπάρχουν νέα σενάρια που αναδύονται εδώ και ένας από τους τομείς δοκιμής είναι ουσιαστικά το ζήτημα του πώς θα πραγματοποιηθεί μια πιθανή ειρήνη στην Ουκρανία. [...] Ο τουρκικός στρατός είναι ένας ισχυρός στρατός με δοκιμασμένα στο πεδίο της μάχης στοιχεία μάχης, οχήματα μάχης και εξοπλισμού. Πόσους μεγάλους στρατούς τέτοιους μπορείτε να βρείτε στην Ευρώπη; Μερικούς. Αυτοί πρέπει να ενωθούν και να κάνουν κάτι, πρέπει να βρίσκονται σε έντονη στρατηγική διαβούλευση».

Για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ερωτηθείς ειδικότερα για τις αμερικανικές κυρώσεις CAATSA κατά της Τουρκίας και τον αποκλεισμό της από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35, ο Χακάν Φιντάν είπε ότι όταν η απειλή των Κούρδων της YPG -την κουρδική πολιτοφυλακή στην βορειοανατολική Συρία που η 'Αγκυρα συνδέει με το PKK και τρομοκρατικές ενέργειες- εξαφανιστεί και οι ΗΠΑ διακόψουν τις σχέσεις τους μαζί τους, η Τουρκία δεν θα έχει πολλά προβλήματα στις σχέσεις της με την Ουάσινγκτον.

«Ωστόσο, στη νέα περίοδο, είναι σημαντικό οι τουρκοαμερικανικές σχέσεις να είναι πιο δομημένες και συστηματικές. Σε μια εποχή που η διεξαγωγή σχέσεων στη βάση συμμαχιών έχει χάσει τη σημασία της, βλέπουμε ότι οι μηχανισμοί των σχέσεων "ένας προς έναν" γίνονται όλο και πιο σημαντικοί» συμπλήρωσε ο Χακάν Φιντάν, διευκρινίζοντας με αυτόν το τρόπο σε ποια βάση βλέπει πλέον η Τουρκία τις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

