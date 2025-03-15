ΗΠΑ: Απαγόρευση εισόδου στους πολίτες 11 χωρών, αυστηρές προϋποθέσεις για άλλες χώρες εξετάζουν οι αρχές

Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να απαγορεύσουν ή να θέσουν πολύ αυστηρούς περιορισμούς για την είσοδο στο έδαφός τους ταξιδιωτών από 43 χώρες, αναφέρει σήμερα η εφημερίδα New York Times.

Επικαλούμενη αξιωματούχους που ζήτησαν να τηρηθεί η ανωνυμία τους, η εφημερίδα γράφει ότι οι χώρες αυτές θα χωριστούν σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη, η «κόκκινη», περιλαμβάνει το Αφγανιστάν, το Μπουτάν, την Κούβα, το Ιράν, τη Λιβύη, τη Βόρεια Κορέα, τη Σομαλία, το Σουδάν, τη Συρία, τη Βενεζουέλα και την Υεμένη. Στους πολίτες των χωρών αυτών θα απαγορευτεί πλήρως η είσοδος στις ΗΠΑ.

Άλλες δέκα χώρες (Λευκορωσία, Ερυθραία, Αϊτή, Λάος, Μιανμάρ, Πακιστάν, Ρωσία, Σιέρα Λεόνε, Νότιο Σουδάν και Τουρκμενιστάν) θα αποτελέσουν τη δεύτερη κατηγορία, την «πορτοκαλί». Οι εύποροι επιχειρηματίες και όσοι ταξιδεύουν για δουλειές θα παίρνουν άδεια εισόδου στις ΗΠΑ, όχι όμως και εκείνοι που θέλουν να μπουν στη χώρα με τουριστική βίζα ή ως μετανάστες. Οι πολίτες των χωρών αυτών θα περνούν επίσης από προσωπική συνέντευξη προκειμένου να λάβουν βίζα.

Οι 22 χώρες που αποτελούν την τρίτη, την «κίτρινη» κατηγορία, θα έχουν στη διάθεσή τους 60 ημέρες προκειμένου να απαντήσουν στις ανησυχίες των ΗΠΑ, διαφορετικά θα τεθούν σε κάποια από τις άλλες, πιο περιοριστικές κατηγορίες.

Οι αξιωματούχοι που ρωτήθηκαν από την εφημερίδα είπαν ότι ο κατάλογος συντάχθηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εδώ και αρκετές εβδομάδες και ενδέχεται να γίνουν αλλαγές μέχρι να φτάσει η λίστα στον Λευκό Οίκο.

Αφού ανέλαβε την εξουσία, ο Ντόναλντ Τραμπ πάγωσε το πρόγραμμα εισόδου προσφύγων στις ΗΠΑ. Ζήτησε επίσης από την κυβέρνησή του να κρίνει οι υπήκοοι ποιων χωρών δεν θα επιτρέπεται να ταξιδεύουν στις ΗΠΑ για λόγους ασφαλείας. Κατά την προηγούμενη θητεία του, ο Τραμπ είχε υπογράψει ένα διάταγμα με το οποίο απαγορευόταν η είσοδος στις ΗΠΑ στους πολίτες πολλών μουσουλμανικών χωρών, μεταξύ των οποίων ήταν και η Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

