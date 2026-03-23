Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα πρέπει να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο ο πόλεμος με το Ιράν να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχουν «υσιαστικές ανησυχίες σχετικά με την ενεργειακή επάρκεια.

«Όλη μας η προσοχή και ενέργεια πρέπει να επικεντρώνεται στην ταχεία αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αλλά οφείλουμε να σχεδιάζουμε με βάση το ενδεχόμενο να συνεχιστεί για κάποιο διάστημα, και με αυτό το σκεπτικό θα κινηθούμε στη σημερινή σύσκεψη», ανέφερε ο Στάρμερ σε κοινοβουλευτική επιτροπή, αναφερόμενος σε έκτακτη συνάντηση με υπουργούς που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί αργότερα την ίδια ημέρα.

Παράλληλα, τόνισε ότι, αν και η κυβέρνηση εξετάζει πιθανά σενάρια πίεσης στην ενεργειακή ασφάλεια, δεν υπάρχει πραγματική ανησυχία για την επάρκεια ενεργειακών προμηθειών στη χώρα.

Πηγή: skai.gr

