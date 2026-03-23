Η Ινδία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια περίπλοκη κατάσταση στην αγορά καυσίμων, η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει προκαλέσει ανησυχία τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και διεθνώς. Εικόνες από κλειστά πρατήρια βενζίνης και ουρές οδηγών σε αρκετές περιοχές δίνουν την εντύπωση γενικευμένης έλλειψης, ωστόσο η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη.

Σε ορισμένες πολιτείες, όπως το Γκουτζαράτ, πρατήρια καυσίμων έχουν αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία τους, κυρίως λόγω μειωμένων παραδόσεων. Οι προμήθειες προς τα πρατήρια έχουν περιοριστεί, σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και κατά 50%, δημιουργώντας τοπικές ελλείψεις και πίεση στην αγορά. Παράλληλα, αρκετά πρατήρια εξαντλούν τα αποθέματά τους μέσα σε λίγες ώρες, αναγκάζοντάς τα να κλείνουν προσωρινά μέχρι την επόμενη τροφοδοσία.

Καθοριστικό ρόλο στην κατάσταση αυτή παίζει το διεθνές ενεργειακό περιβάλλον. Η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι ανησυχίες για διαταραχές στις θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου έχουν επηρεάσει τις παγκόσμιες ροές ενέργειας. Δεδομένου ότι η Ινδία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές πετρελαίου, οι διεθνείς αναταράξεις μεταφέρονται άμεσα στην εγχώρια αγορά.

Την ίδια στιγμή, οι κρατικές εταιρείες καυσίμων αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος, γεγονός που τις έχει οδηγήσει να απαιτούν προκαταβολικές πληρωμές από τους ιδιοκτήτες πρατηρίων. Η πρακτική αυτή δυσκολεύει τη λειτουργία πολλών μικρότερων επιχειρήσεων, οι οποίες αδυνατούν να εξασφαλίσουν επαρκή αποθέματα, συμβάλλοντας έτσι στις προσωρινές διακοπές λειτουργίας.

Η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω από τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Σε αρκετές περιοχές έχει παρατηρηθεί φαινόμενο μαζικής προσέλευσης οδηγών για ανεφοδιασμό, υπό τον φόβο έλλειψης. Η αυξημένη ζήτηση οδηγεί σε ταχεία εξάντληση των αποθεμάτων, δημιουργώντας μια «τεχνητή έλλειψη» που εντείνει την εικόνα κρίσης.

Παρά τα προβλήματα αυτά, οι αρχές της χώρας διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει συνολική έλλειψη καυσίμων. Τα διυλιστήρια συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά και τα συνολικά αποθέματα κρίνονται επαρκή για την κάλυψη των αναγκών. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην άνιση κατανομή των ποσοτήτων σε τοπικό επίπεδο.

Συνολικά, η εικόνα που διαμορφώνεται δεν παραπέμπει σε γενικευμένη ενεργειακή κρίση, αλλά σε μια εύθραυστη ισορροπία που επηρεάζεται από διεθνείς εξελίξεις, οικονομικές πιέσεις και ψυχολογικούς παράγοντες της αγοράς. Η εξέλιξη της κατάστασης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη σταθερότητα των διεθνών αγορών ενέργειας και την ικανότητα των αρχών να διασφαλίσουν ομαλή τροφοδοσία σε ολόκληρη τη χώρα.



Πηγή: skai.gr

