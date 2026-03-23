Κρεμλίνο: Πολλές αντιφατικές δηλώσεις για το Ιράν - Ελπίζουμε σε γρήγορη μετάβαση στην ειρήνη

Για «πολλές αντιφατικές δηλώσεις» σχετικά με το Ιράν μίλησε, σήμερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σχολιάζοντας τους τελευταίους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ για τις συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Το Κρεμλίνο, μέσω του Πεσκόφ, ζήτησε να «να υπάρξει μία γρήγορη μετάβαση στην ειρηνική πορεία».

«Υπάρχουν πολλές διαφορετικές δηλώσεις σήμερα, ανάμεσά τους και πολλές αντιφατικές. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και ελπίζουμε σε μια γρήγορη μετάβαση σε μια ειρηνική πορεία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν αυτή η κίνηση των ΗΠΑ προσφέρει ελπίδα για μια επίλυση στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής.

Πηγή: skai.gr

