Ζαχάροβα: Η σύγκρουση στην Ουκρανία μπορεί να καταλήξει σε παράδοση του καθεστώτος του Κιέβου 

Η σύγκρουση στην Ουκρανία θα μπορούσε να τερματιστεί μέσω μιας διεθνώς επικυρωμένης συμφωνίας που, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, θα ισοδυναμεί με παράδοση της κυβέρνησης του Κιέβου, υποστήριξε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, σε ομιλία της μπροστά σε στρατιωτικούς που συμμετέχουν στην «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως αποκαλεί το Κρεμλίνο την εισβολή του στην Ουκρανία.

Ερωτηθείς σχετικά με τις προοπτικές μιας διπλωματικής λύσης στον πόλεμο, η Ζαχάροβα απάντησε: «Κάθε σύγκρουση καταλήγει σε συμφωνία. Διεθνώς επικυρωμένη, αν πρόκειται για διεθνή σύγκρουση. Μια συνθηκολόγηση για παράδειγμα, η οποία και υπογράφεται από όλα τα μέρη».

Πηγή: skai.gr

