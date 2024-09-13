Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα συζητήσουν σήμερα στην Ουάσινγκτον την πιθανότητα να επιτρέψουν στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει δυτικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της Ρωσίας.

Η Ουκρανία ζητεί από τους συμμάχους της να άρουν τους περιορισμούς οι οποίοι δεν της επιτρέπουν να πλήξει με τα όπλα που της παρέχουν στρατιωτικούς στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

Όμως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες Πέμπτη ότι αν επιτραπεί κάτι τέτοιο στην Ουκρανία, αυτό θα σημαίνει ότι «οι χώρες του ΝΑΤΟ είναι σε πόλεμο εναντίον της Ρωσίας».

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο Μπάιντεν, που ανησυχεί για το ενδεχόμενο πυρηνικής σύρραξης, είναι έτοιμος να επιτρέψει στο Κίεβο να αναπτύξει βρετανικούς και γαλλικούς πυραύλους χρησιμοποιώντας αμερικανική τεχνολογία, αλλά όχι αμερικανικούς πυραύλους.

Στη διάρκεια της επίσκεψής του αυτής, της δεύτερης που πραγματοποιεί στην Ουάσινγκτον μετά την εκλογή του τον Ιούλιο, ο Στάρμερ θα συναντηθεί με τον Μπάιντεν στο Οβάλ Γραφείο στις 16:30 (23:30 ώρα Ελλάδας).

«Πρόκειται για στρατηγικές συναντήσεις για να συζητήσουμε την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή», εξήγησε χθες Πέμπτη ο ίδιος.

Την προηγούμενη εβδομάδα η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή κάποιων αδειών εξαγωγής όπλων προς το Ισραήλ, εκτιμώντας ότι υπάρχει «κίνδυνος» να χρησιμοποιηθούν κατά παράβαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στη Λωρίδα της Γάζας.

Βασική σύμμαχος του Ισραήλ, η Ουάσινγκτον απέφυγε να σχολιάσει την απόφαση του Λονδίνου. Όμως, σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο Politico, οι ΗΠΑ ρώτησαν τη Βρετανία τι χρειάζεται να γίνει για να αλλάξει γνώμη. Η απάντηση: εκεχειρία στη Γάζα.

Όμως η Ουκρανία αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συνομιλιών των δύο ηγετών. Την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ «εργάζονται» για να επιτρέψουν στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει πιο μεγάλου βεληνεκούς πυραύλους για να πλήξει τη Ρωσία.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ και της Βρετανίας, Άντονι Μπλίνκεν και Ντέιβιντ Λάμι, πραγματοποίησαν κοινή επίσκεψη στο Κίεβο την Τετάρτη.

«Θα προσαρμοστούμε, αν είναι απαραίτητο, κυρίως σε ό,τι αφορά τα μέσα που διαθέτουμε στην Ουκρανία για να αμυνθεί αποτελεσματικά έναντι της ρωσικής επίθεσης», δήλωσε ο Μπλίνκεν από την Πολωνία.

Όμως ο Πούτιν προειδοποίησε ότι «αυτό θα αλλάξει την ίδια τη φύση της σύγκρουσης».

Μέχρι τώρα η Ουάσινγκτον επιτρέπει στο Κίεβο να πλήττει ρωσικούς στόχους στις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας και κάποιους στόχους που συνδέονται άμεσα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ρωσίας σε μεθοριακές ρωσικές περιφέρειες.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022, ο Μπάιντεν στηρίζει ενεργά την Ουκρανία, παρέχοντάς της δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι συζητήσεις μεταξύ του Στάρμερ και του Μπάιντεν πραγματοποιούνται σε μια ευαίσθητη χρονική περίοδο, εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Καθώς πλησιάζουν οι εκλογές, το Κίεβο βρίσκεται αντιμέτωπο με το ενδεχόμενο νίκης του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις να δίνει μάχη στήθος με στήθος με τη Δημοκρατική αντίπαλό του, την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις.

Στο ντιμπέιτ αυτής της εβδομάδας ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος δεσμεύθηκε ότι, αν εκλεγεί, θα καταφέρει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία «προτού καν ορκιστεί» επισήμως. Οι Ουκρανοί ανησυχούν ότι η πιθανή συμφωνία που θα παρουσιάσει ο Τραμπ θα προβλέπει ότι η Ρωσία θα διατηρήσει τα ουκρανικά εδάφη που έχει κατακτήσει.

Από την πλευρά της η Χάρις δεσμεύθηκε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

