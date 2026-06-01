Την παραίτησή του υπέβαλε σήμερα, Δευτέρα, στον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αρμόδιος για τη Χρηστή Διακυβέρνηση και τις Πολιτικές Διαφάνειας, Αρμπέν Φετάι.

Στην επιστολή παραίτησής του, την οποία έδωσε ο ίδιος στη δημοσιότητα, ο Φετάι ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό Χρίστιαν Μίτσκοσκι για την εμπιστοσύνη που του έδειξε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «υπό τις παρούσες συνθήκες δεν υπάρχουν πλέον οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του». Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, αποφάσισε να αποχωρήσει από τη θέση του.

Ο πρωθυπουργός Χρίστιαν Μίτσκοσκι επιβεβαίωσε την παραίτηση και γνωστοποίησε ότι την έκανε αποδεκτή.

Ο Αρμπεν Φετάι προέρχεται από τα κόμματα που συγκροτούν τον συγκυβερνώντα αλβανικό συνασπισμό «VLEN» («Αξίζει»), ωστόσο το τελευταίο διάστημα φέρεται να είχε πολιτικές διαφωνίες και συγκρούσεις με άλλα ηγετικά στελέχη του χώρου.

Η αποχώρηση του Φετάι θεωρείται ότι ανοίγει τον δρόμο για τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης, τον οποίο έχει ήδη προαναγγείλει για τον τρέχοντα μήνα ο πρωθυπουργός Χρίστιαν Μίτσκοσκι.

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας διαθέτει συνολικά πέντε αντιπροέδρους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

