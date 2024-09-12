Πούτιν: Αν η Ουκρανία να επιτεθεί στη Ρωσία με δυτικά όπλα, πόλεμος με το ΝΑΤΟ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι αν η Δύση επιτρέψει στην Ουκρανία να πραγματοποιεί πλήγματα σε ρωσικά εδάφη με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που έχουν εφοδιάσει το Κίεβο δυτικές χώρες, αυτό θα σήμαινε ότι «οι χώρες του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε πόλεμο με τη Ρωσία».

«Αν ληφθεί αυτή η απόφαση, αυτό δεν θα σήμαινε τίποτα λιγότερο από την άμεση εμπλοκή των χωρών του ΝΑΤΟ στον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό θα άλλαζε την ίδια τη φύση του πολέμου. Θα σήμαινε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ, οι ευρωπαϊκές χώρες, βρίσκονται σε πόλεμο με τη Ρωσία», δήλωσε ο Πούτιν σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram από δημοσιογράφο που καλύπτει τη ρωσική προεδρία.

Vladimir Putin, has just clearly stated that if NATO long range weapons are used deep inside Russia



NATO will be considered as directly involved in a War with Russia



This is the Red Line pic.twitter.com/33Lh8D8XS5 — Chay Bowes (@BowesChay) September 12, 2024

Πιέσεις στον Πούτιν για χρήση πυρηνικών σε χώρες του ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters ο Ρώσος πρόεδρος δέχεται εισηγήσεις να υιοθετήσει μια πιο σκληρή στάση όσον αφορά τις χώρες του ΝΑΤΟ καθώς υπάρχουν φωνές που υποστηρίζουν πως η υφιστάμενη πολιτική της Μόσχας δεν αποδίδει.

Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εξωτερικής και Αμυντικής Πολιτικής (CFDP) της Ρωσίας, Sergei Karaganov, δήλωσε πως το Κρεμλίνο θα πρέπει να δηλώσει ξεκάθαρα ότι είναι πρόθυμο να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εναντίον χωρών που «υποστηρίζουν την επιθετικότητα του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία».

Ο Sergei Karaganov δήλωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Kommersant ότι η Μόσχα θα μπορούσε να εξαπολύσει ένα περιορισμένο πυρηνικό πλήγμα σε μια χώρα του ΝΑΤΟ χωρίς να προκαλέσει ολοκληρωτικό πυρηνικό πόλεμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, πρόσθεσε, ψεύδονται όταν υποστηρίζουν ότι εγγυώνται πυρηνική προστασία στους συμμάχους τους.

Κύριος στόχος του πυρηνικού δόγματος της Ρωσίας, είπε ο Karaganov, "θα έπρεπε να είναι να διασφαλίσει ότι όλοι οι εχθροί της, σημερινοί και μελλοντικοί, γνωρίζουν με βεβαιότητα ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα.¨.

"Είναι ώρα να δηλώσουμε ότι έχουμε το δικαίωμα να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε σημαντικό πλήγμα στο έδαφός μας, με πυρηνικά."

Οι απόψεις του Karaganov, οι οποίες δεν αντιπροσωπεύουν την επίσημη πολιτική της Ρωσίας (αν και το Κρεμλίνο του έχει δώσει επανειλημμένες ευκαιρίες να τις εκφράσει σε διάφορα φόρα) έχουν μπει στο μικροσκόπιο δυτικών εμπειρογνωμόνων σε θέματα ασφαλείας.

Αντεπίθεση της Ρωσίας στο Κουρσκ

Σε ό,τι αφορά την εισβολή στην Ουκρανία, νωρίτερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως ανακατέλαβε δέκα χωριά από τους Ουκρανούς μέσα σε δύο ημέρες στη ρωσική περιοχή του Κουρσκ, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις ισχυρίζονται ότι ελέγχουν περίπου εκατό κατοικημένες περιοχές μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν τον Αύγουστο σε αυτή τη συνοριακή περιοχή.

«Κατά τη διάρκεια των επιθετικών επιχειρήσεων, μονάδες της ομάδας στρατευμάτων «Βορράς», απελευθέρωσαν 10 τοποθεσίες σε δύο ημέρες», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο σε ανακοίνωσή του

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ο ρωσικός στρατός έχει αρχίσει την αντεπίθεση στη ρωσική δυτική περιοχή του Κούρσκ, όπου το Κίεβο είχε εξαπολύσει μια μεγάλη εισβολή τον περασμένο μήνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.