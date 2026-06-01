Sport: «Σοβαρό ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Κρίστενσεν»

Συνεχίζονται τα σενάρια περί ενδιαφέροντος του Παναθηναϊκού για τον Αντρέας Κρίστενσεν! Μετά το ρεπορτάζ του Τούρκου δημοσιογράφου, Εκρέμ Κονούρ , οι σειρήνες ήχησαν και στην Ισπανία για τον Δανό κεντρικό αμυντικό της Μπαρτσελόνα!

Συγκεκριμένα η «Sport» αναφέρει ότι το «τριφύλλι», ενδιαφέρεται εντόνως για τον υψηλόσωμο στόπερ των «μπλαουγκράνα», το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου.

Μεταξύ άλλων η ισπανική ιστοσελίδα, υπογραμμίζει ότι ο Κρίστενσεν έχει αρκετές προσφορές από αγγλικούς συλλόγους και την Ίντερ, ωστόσο στον Παναθηναϊκό και ιδιαίτερα στον νέο προπονητή του και συμπατριώτη του ποδοσφαιριστή, Γιάκομπ Νίστρουπ, αρέσουν τα στοιχεία του παίκτη και το ενδεχόμενο να κινηθεί για την απόκτησή του είναι σοβαρό.

Στο δημοσίευμα ωστόσο τονίζεται ότι στους «πράσινους» γνωρίζουν, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είναι εξαιρετικά δύσκολη, αλλά θα προσπαθήσουν να... ματσάρουν τις προσφορές από Premier League και Ίντερ.

🚨Andreas Christensen a une offre du Barça pour prolonger son contrat d'une saison + une autre en option, mais avec un salaire revu à la baisse.



Plusieurs clubs anglais, l'Inter Milan et le Panathinaikos sont intéressés. Au joueur de choisir.



🗞️(@sport)#FCBarcelona | #Barça pic.twitter.com/BsE09U9h2U — Média Barça (@mediabarca_) June 1, 2026

