Τραμπ στο CNBC: Δεν με ενδιαφέρει αν έχουν τελειώσει οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν δίνει σημασία στην πιθανή κατάρρευση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν, δηλώνοντας στο CNBC: «Ειλικρινά, δεν με νοιάζει αν έχουν τελειώσει».

«Ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει. Δεν θα μπορούσε να με νοιάζει λιγότερο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη στο CNBC, όταν ρωτήθηκε για δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία Ιρανοί διαπραγματευτές «παγώνουν» την ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω μεσολαβητών με τις ΗΠΑ λόγω των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης στο CNBC ότι «θα ρωτήσει» τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου για το «τι συμβαίνει με τον Λίβανο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι δεν ανησυχεί για τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες εκτοξεύτηκαν μετά τη δημοσίευση στα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ότι η Τεχεράνη δεσμεύεται να «αποκλείσει πλήρως» το Στενό του Ορμούζ, πέραν της διακοπής των διαπραγματεύσεων. «Πιστεύω ότι η τιμή του πετρελαίου θα πέσει κατακόρυφα στο άμεσο μέλλον, πολύ σύντομα», δήλωσε συγκεκριμένα ο Τραμπ.

Νωρίτερα, σε συνέντευξή του σε δημοσιογράφο του τηλεοπτικού δικτύου NBC News, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι δεν είχε ενημερωθεί από το Ιράν ότι αναστέλλει τις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, όμως εξέφρασε την πεποίθηση ότι έχουν γίνει «πάρα πολλές συζητήσεις», λίγη σιωπή θα έκανε καλό και είναι πρόθυμος να «περιμένει».

«Για να πω την αλήθεια, πιστεύω ότι μιλάμε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι το να σωπάσουμε θα ήταν πολύ καλό, και αυτό θα μπορούσε θα μπορούσε να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα", είπε ο Τραμπ στη συνέντευξη που παραχώρησε στο NBC News. «Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες παντού. Απλώς θα σιγήσουμε. Θα διατηρήσουμε τον (σ.σ. ναυτικό) αποκλεισμό», πρόσθεσε.

«Νομίζω ότι μπορώ να περιμένω όσο θέλουν. Αυτοί χάνουν μια περιουσία», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι το Ιράν διακόπτει τις έμμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αφού το Ισραήλ διέταξε τον στρατό του να διεισδύσει βαθύτερα στον Λίβανο, περιπλέκοντας τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ είπε ότι οι Ιρανοί είναι καλύτεροι διαπραγματευτές παρά μαχητές αλλά ο ίδιος δεν είχε ενημερωθεί ότι διακόπτουν τις συνομιλίες.

Πηγή: skai.gr

