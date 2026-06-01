Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο ΣΚΑΪ, δημοσιοποιώντας τη φωτογραφία του άνδρα, ο οποίος κατάγεται από την πόλη Τσάρτκα της Γεωργίας.

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, οι βρετανικές αρχές τον εντόπισαν να παρακολουθεί τις κινήσεις Ιρανού δημοσιογράφου που ζει και εργάζεται στο Λονδίνο και ο οποίος θεωρείται έντονος επικριτής του θεοκρατικού καθεστώτος της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις ιταλικές αρχές περίπου ενάμιση μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Οι ιταλικές υπηρεσίες ασφαλείας φέρονται να τον είχαν εντοπίσει στη Ρώμη να παρακολουθεί και να κατοπτεύει εγκαταστάσεις ισραηλινής εταιρείας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν μέσα σε όχημα και πραγματοποιούσε επανειλημμένες κινήσεις γύρω από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας, γεγονός που προκάλεσε υποψίες ότι ενδεχομένως συγκέντρωνε πληροφορίες στο πλαίσιο προπαρασκευαστικών ενεργειών για πιθανή μελλοντική τρομοκρατική ενέργεια.

Η δραστηριότητά του κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να υπάρξει επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ιταλικής και της ελληνικής Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, το όνομά του καταχωρήθηκε στο σύστημα της Interpol ως υπόπτου για τρομοκρατική δράση.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη φέρεται να συνέβαλε καθοριστικά στον εντοπισμό και στη σύλληψή του από τις βρετανικές αρχές, οι οποίες διερευνούν το εύρος της δράσης του και τις ενδεχόμενες διασυνδέσεις του.

Ο 46χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου στις 19 Ιουνίου.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς συνδέεται με ένα ευρύτερο πλαίσιο απειλών κατά Ιρανών αντικαθεστωτικών που διαμένουν στη Βρετανία. Υπενθυμίζεται ότι το 2024 είχε σημειωθεί απόπειρα δολοφονίας εναντίον Ιρανού δημοσιογράφου στο Λονδίνο, με τις έρευνες να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι δύο φερόμενοι ως εκτελεστές είχαν λάβει αμοιβή από πρόσωπα που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Οι βρετανικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν εάν ο συλληφθείς είχε εμπλοκή και σε άλλες επιχειρήσεις παρακολούθησης ή σχεδιασμού ενεργειών σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.