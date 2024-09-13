Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επισκέφτηκε μία εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου και το κρατικό πρακτορείο της Βόρειας Κορέας έδωσε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα εικόνες από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας επισκέφτηκε το Ινστιτούτο Πυρηνικών Όπλων και μια βάση παραγωγής πυρηνικών υλικών όπλων και ζήτησε περισσότερους φυγοκεντρωτές για να αυξηθούν τα πυρηνικά όπλα για αυτοάμυνα.

Επίσης επισκέφτηκε και μια βάση παραγωγής πυρηνικών υλικών για τον στρατό, σύμφωνα με το KCNA, χωρίς ωστόσο το πρακτορείο να διευκρινίσει πού βρίσκονται αυτές οι εγκαταστάσεις ή πότε έγινε η επίσκεψη.

Οιι φωτογραφίες δίνουν την ευκαιρία για μια σπάνια ματιά στο πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας, το οποίο απαγορεύεται βάσει πολλαπλών ψηφισμάτων του ΣΑ του ΟΗΕ του Συμβουλίου.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε πει ότι θέλει το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας του να αναπτύσσεται διαρκώς μέχρι να τελειοποιηθεί, εξαιτίας «των περισσότερο διαφοροποιημένων απειλών» από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους.

Ο βορειοκορεάτης πρόεδρος παράλληλα διαβεβαίωσε ότι η Πιονγκγιάνγκ είναι μια «υπεύθυνη» πυρηνική δύναμη.

Η δημοσίευση των εικόνων σήμερα έχει στόχο να στείλει «ένα ισχυρό μήνυμα στην επόμενη κυβέρνηση» των ΗΠΑ, ότι «θα είναι αδύνατο να αποπυρηνικοποιηθεί η Βόρεια Κορέα», όπως εξήγησε ο Χονγκ Μιν αναλυτής στο Κορεατικό Ινστιτούτο για την Εθνική Ενοποίηση.

«Είναι επίσης ένα μήνυμα προς τις άλλες χώρες να αναγνωρίσουν τη Βόρεια Κορέα ως πυρηνικό κράτος», πρόσθεσε.

Η εγκατάσταση που παρουσιάστηκε «είναι πολύ πιθανόν αυτή στην Κανγκσόν», ένα απόρρητο πυρηνικό συγκρότημα κοντά στην Πιονγκγιάνγκ, σημείωσε ο Χονγκ.

