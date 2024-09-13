Μια γυναικεία παρουσία δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ το τελευταίο διάστημα έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με την επιρροή που μπορεί να ασκεί στον αμερικανό πρώην πρόεδρο. Πρόκειται για την παρουσία της ακροδεξιάς συνωμοσιολόγου, Λόρα Λούμερ.

Στις εκδηλώσεις μνήμης για την 11η Σεπτεμβρίου, μια μικρή ομάδα από στενούς του συνεργάτες τον συνόδευε. Η ομάδα περιελάμβανε τα δύο πιο ισχυρά άτομα γύρω από τον Τραμπ, τους συνεργάτες του στην εκστρατεία Chris LaCivita και Susie Wiles. Κοντά τους στεκόταν μια ακόμη φιγούρα της οποίας η επιρροή με τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων θεωρείται σημαντική: η ακροδεξιά προβοκάτορας Λόρα Λούμερ.

Σύμφωνα με το BBC, η Λόρα Λούμερ είναι γνωστή για την αντιμουσουλμανική ρητορική της και για τη διάδοση θεωριών συνωμοσίας, συμπεριλαμβανομένου ότι οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου ήταν μια «εσωτερική υπόθεση» που πραγματοποιήθηκε από την ίδια την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Την περασμένη Τρίτη, η 31χρονη ταξίδεψε στη Φιλαδέλφεια με το αεροπλάνο του Ντόναλντ Τραμπ για το προεδρικό ντιμπέιτ.

Ίσως η πιο αξιομνημόνευτη στιγμή αυτής της συζήτησης ήρθε όταν ο Τραμπ επανέλαβε έναν αβάσιμο ισχυρισμό ότι παράνομοι μετανάστες από την Αϊτή έτρωγαν κατοικίδια σε μια μικρή πόλη του Οχάιο. «Τρώνε τα κατοικίδια των ανθρώπων που ζουν εκεί», είπε. Αξιωματούχοι της πόλης δήλωσαν αργότερα στο BBC Verify ότι δεν έχουν υπάρξει «αξιόπιστες αναφορές» ότι αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ο Τραμπ ανέφερε ότι επαναλάμβανε ισχυρισμούς που είχε ακούσει στην τηλεόραση, αλλά η αβάσιμη θεωρία φαίνεται να μεταδόθηκε από την Λόρα Λούμερ μόλις μια ημέρα πριν το debate. Την περασμένη Δευτέρα, επανέλαβε τους αβάσιμους ισχυρισμούς της στους 1,2 εκατομμύρια ακολούθους της στο X.

Ενώ το επίπεδο επιρροής που έχει η Λούμερ στον Τραμπ δεν είναι σαφές, η ανάρτησή της και η παρουσία της στη Φιλαδέλφεια οδήγησαν ορισμένους Ρεπουμπλικάνους να την κατηγορήσουν για τον αβάσιμο ισχυρισμό του πρώην προέδρου στο debate.

Ανώνυμη πηγή κοντά στην εκστρατεία του Τραμπ είπε στο αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Semafor ότι ανησυχούν «100%» για την εγγύτητα της κυρίας Λούμερ με τον Τραμπ.

Τα αρνητικά σχόλια όσον αφορά την παρουσία της γύρω από τον Τραμπ πληθαίνουν. Ο Ντένις Λένοξ, ένας Ρεπουμπλικανός σύμβουλος, άσκησε έντονη κριτική για την παρουσία της στο debate σχολιάζοντας:«Αυτό συμβαίνει όταν το φτιάχνεις, ζεις στη φούσκα του Fox News-X και βασίζεσαι στον Matt Gaetz, πόσο μάλλον στη Λόρα Λούμερ», είπε στο Semafor.

Η ίδια η Λόρα Λούμερ σχολίασε πάντως στο Χ ότι λειτουργεί «ανεξάρτητα» για να βοηθήσει τον Τραμπ, τον οποίο ανέφερε ως «πραγματικά την τελευταία ελπίδα του έθνους μας».

«Στους πολλούς δημοσιογράφους που με καλούν και μου ζητούν με εμμονή να τους μιλήσω σήμερα, η απάντηση είναι όχι», έγραψε. «Είμαι πολύ απασχολημένη με τις ιστορίες και τις έρευνές μου και δεν έχω χρόνο να διασκεδάσω τις θεωρίες συνωμοσίας σας» έγραψε.

Ποια είναι η Λόρα Λούμερ

Γεννημένη στην Αριζόνα το 1993, η αυτοαποκαλούμενη δημοσιογράφος έχει εργαστεί ως ακτιβίστρια και σχολιάστρια για οργανισμούς όπως το Project Veritas και το Infowars του Alex Jones.

Το 2020, έθεσε υποψηφιότητα -με την υποστήριξη του Τραμπ- ως υποψήφια των Ρεπουμπλικάνων για τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ στη Φλόριντα, αλλά έχασε από τη Δημοκρατική Λόις Φράνκελ.

Προσπάθησε ξανά δύο χρόνια αργότερα, όταν έτρεξε ανεπιτυχώς για να ανατρέψει τον εκπρόσωπο Ντάνιελ Γουέμπστερ σε προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικάνων σε μια διαφορετική περιφέρεια της Φλόριντα.

Τώρα, είναι γνωστή για την υποστήριξή της στον Τραμπ και για την προώθηση μιας μακράς σειράς θεωριών συνωμοσίας, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρισμών ότι η Καμάλα Χάρις δεν είναι μαύρη και ότι ο γιος του δισεκατομμυριούχου Τζορτζ Σόρος έστελνε μηνύματα κρυφά ζητώντας τη δολοφονία του Τραμπ.

Αυτές οι αναρτήσεις την οδήγησαν στο να αποκλειστεί ο λογαριασμός της από πολλές πλατφόρμες, όπως το Facebook, το Instagram, ακόμη και, σύμφωνα με την ίδια, η Uber και η Lyft, επειδή έκανε προσβλητικά σχόλια για μουσουλμάνους οδηγούς. Κάποτε περιέγραψε τον εαυτό της ως «περήφανη ισλαμοφοβική».

Η Λούμερ παρευρίσκεται συχνά σε εκδηλώσεις στο πλευρό του Τραμπ. Νωρίτερα φέτος, ταξίδεψε με το αεροπλάνο του στην Αϊόβα, όπου και έγινε μια στιγμιαία αναφορά στο πρόσωπό της στη σκηνή σε μια εκδήλωση. «Τη θέλετε στο πλευρό σας», είπε ο Τραμπ. Ο πρώην πρόεδρος έχει επίσης μοιραστεί αρκετά από τα βίντεό του στο Truth Social μαζί της. Πέρυσι, οι New York Times ανέφεραν ότι ο Τραμπ είχε εκφράσει ενδιαφέρον να την προσλάβει για την εκστρατεία του, υποχωρώντας μόνο αφού κορυφαίοι βοηθοί εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι θα μπορούσε να βλάψει τις εκλογικές του προσπάθειες.

Πηγή: skai.gr

