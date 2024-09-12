Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμες να άρουν τους περιορισμούς τους εντός ημερών προς την Ουκρανία δίνοντας το «πράσινο φως» για τη χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς εναντίον ρωσικών στόχων. Η Ουκρανία παρακαλάει εδώ και πολύ καιρό τη Δύση να της επιτρέψει τη χρήση τέτοιων πυραύλων, ωστόσο, μέχρι τώρα δεν έδειχνε πρόθυμη για κάτι τέτοιο. Πόσο χρήσιμοι είναι λοιπόν για την Ουκρανία η χρήση αυτών των πυραύλων και γιατί είναι τόσο σημαντικοί για τον πόλεμο;

Τι είναι οι πύραυλοι Storm Shadow;

Το Storm Shadow είναι ένας αγγλο-γαλλικός πύραυλος κρουζ με μέγιστο βεληνεκές περίπου 250 km (155 μίλια). Οι Γάλλοι τους λένε Scalp. Σύμφωνα με το BBC, οι πύραυλοι αυτοί εκτοξεύονται από αεροσκάφη και στη συνέχεια πετούν με ταχύτητα κοντά στην ταχύτητα του ήχου, αγκαλιάζοντας το έδαφος, πριν πέσουν και πυροδοτήσουν την ισχυρή έκρηξη.

Το Storm Shadow θεωρείται ιδανικό όπλο για τη διείσδυση σε αποθήκες πυρομαχικών, όπως αυτές που χρησιμοποιεί η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Αλλά κάθε πύραυλος κοστίζει σχεδόν 1 εκατομμύριο δολάρια (767.000 £), επομένως η εκτόξευσή τους θα πρέπει να έχει οργανωθεί προσεκτικά σε αντίθεση με τα φθηνότερα drones που εκτοξεύονται με σκοπό να μπερδέψουν και να εξαντλήσουν την αεροπορική άμυνα του εχθρού, όπως κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία.

Η Βρετανία και η Γαλλία έχουν ήδη στείλει αυτούς τους πυραύλους στην Ουκρανία - αλλά με την επιφύλαξη ότι το Κίεβο μπορεί να τους εκτοξεύσει μόνο σε στόχους εντός των συνόρων του. Έχουν χρησιμοποιηθεί με μεγάλη επίδραση, χτυπώντας το ναυτικό αρχηγείο της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα στη Σεβαστούπολη και καθιστώντας ολόκληρη την Κριμαία επισφαλή για το ρωσικό ναυτικό.

Ο Τζάστιν Κραμπ, στρατιωτικός αναλυτής, πρώην αξιωματικός του βρετανικού στρατού και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων Sibylline, υποστηρίζει ότι το Storm Shadow είναι ένα πολύ αποτελεσματικό όπλο για την Ουκρανία, χτυπώντας ακριβώς ενάντια σε καλά προστατευμένους στόχους στα κατεχόμενα εδάφη.

«Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το Κίεβο άσκησε πιέσεις για τη χρήση τους εντός της Ρωσίας, ιδιαίτερα για να στοχεύσει αεροδρόμια που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση επιθέσεων με βόμβες ολίσθησης που πρόσφατα παρεμπόδισαν τις προσπάθειες της ουκρανικής πρώτης γραμμής», λέει.

Γιατί τους χρειάζεται τώρα η Ουκρανία;

Οι πόλεις και οι περιοχές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του μετώπου βρίσκονται υπό καθημερινό ρωσικό βομβαρδισμό. Πολλοί από τους πυραύλους και τις βόμβες ολίσθησης που προκαλούν καταστροφή σε στρατιωτικές θέσεις, πολυκατοικίες και νοσοκομεία εκτοξεύονται από ρωσικά αεροσκάφη. Το Κίεβο διαμαρτύρεται ότι το να μην του επιτρέπεται να χτυπήσει τις βάσεις από τις οποίες γίνονται αυτές οι επιθέσεις είναι παρόμοιο με το να πολεμάει με το ένα χέρι δεμένο πίσω από την πλάτη του.

Η Ουκρανία έχει το δικό της, καινοτόμο και αποτελεσματικό πρόγραμμα drone μεγάλης εμβέλειας. Κατά καιρούς, αυτές οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν πιάσει τους Ρώσους απροετοίμαστους με αποτέλεσμα τα ουκρανικά στρατεύματα να μπουν αρκετά βαθιά μέσα στη Ρωσία. Αλλά μπορούν να μεταφέρουν μόνο ένα μικρό ωφέλιμο φορτίο και οι περισσότεροι πύραυλοι εντοπίζονται και αναχαιτίζονται.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι για να απωθήσει τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές, χρειάζεται πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, συμπεριλαμβανομένου του Storm Shadow και συγκρίσιμα συστήματα, όπως το αμερικανικό Atacms, το οποίο έχει ακόμη μεγαλύτερη εμβέλεια 300 χιλιομέτρων.

Γιατί η Δύση διστάζει;

Η απάντηση είναι μια: κλιμάκωση

Η Ουάσιγκτον ανησυχεί ότι αν και μέχρι στιγμής όλες οι απειλούμενες κόκκινες γραμμές του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν αποδείχθηκαν απλές μπλόφες, το να επιτρέψει στην Ουκρανία να χτυπήσει στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία με πυραύλους που προμηθεύεται από τη Δύση θα μπορούσε απλώς να προκαλέσει αντίποινα.

Εάν αυτό συνέβαινε, θα μπορούσε να γίνει επίκληση του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, που σημαίνει ότι η συμμαχία θα βρισκόταν σε πόλεμο με τη Ρωσία.

Από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022, στόχος του Λευκού Οίκου ήταν να παράσχει στο Κίεβο όσο το δυνατόν περισσότερη υποστήριξη χωρίς να συρθεί σε άμεση σύγκρουση με τη Μόσχα, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει και σε έναν άλλου είδους πολέμου, έναν πυρηνικό.

Τι το διαφορετικό μπορεί να κάνει ένας πύραυλος Storm Shadow;

Το Κίεβο ζητάει εδώ και καιρό την άδεια να χρησιμοποιήσει δυτικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς με αποτέλεσμα η Μόσχα να έχει πάρει πλέον τις κατάλληλες προφυλάξεις σε περίπτωση που αρθούν οι περιορισμοί. Έχει μετακινήσει βομβαρδιστικά, πυραύλους και ορισμένες από τις υποδομές της μακριά από τα σύνορα με την Ουκρανία και πέρα ​​από την εμβέλεια του Storm Shadow.

Ωστόσο, ο Justin Crump της Sibylline λέει ότι ενώ η ρωσική αεράμυνα έχει εξελιχθεί για να αντιμετωπίσει την απειλή του Storm Shadow, στην πραγματικότητα θα είναι πολύ πιο δύσκολο δεδομένου του εύρους της επικράτειας της Μόσχας που θα μπορούσε να εκτεθεί στις επιθέσεις.

Ο Matthew Savill, διευθυντής στρατιωτικής επιστήμης στο think tank Rusi, πιστεύει ότι η άρση των περιορισμών θα προσφέρει δύο βασικά οφέλη στην Ουκρανία. Πρώτον, μπορεί να «ξεκλειδώσει» ένα άλλο σύστημα, το Atacms και δεύτερον, θα έθετε ένα δίλημμα για τη Ρωσία ως προς το πού να τοποθετήσει αυτές τις πολύτιμες αεροπορικές άμυνες, κάτι που όπως λέει θα μπορούσε να διευκολύνει τα drones της Ουκρανίας να περάσουν.

Τελικά, όμως, λέει ο Savill, το Storm Shadow είναι απίθανο να αλλάξει την κατάσταση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.