Ένοπλοι ληστές άρπαξαν κοσμήματα αξίας εκατομμυρίων από έργο του διάσημου Παριζιάνου χρυσοχόου Joseph Chaumet που έχει χαρακτηριστεί ως εθνικός θησαυρός και εκτίθεται σε μουσείο.

Οι ληστές έφτασαν με μοτοσικλέτες στο Μουσείο Hiéron στο Paray-le-Monial, στην κεντρική Γαλλία, περίπου στις 4 το απόγευμα τοπική ώρα την Πέμπτη. Τρεις μπήκαν στο κτίριο και ένας φρουρούσε έξω, είπε ο τοπικός δήμαρχος Ζαν-Μαρκ Νεσμέ.

Οι ένοπλοι πυροβόλησαν πολλές φορές και κατευθύνθηκαν προς το έργο 3 μέτρων, που κατασκευάστηκε το 1904 και απεικονίζει τη ζωή του Χριστού με πολύτιμα μέταλλα, κοσμήματα και ελεφαντόδοντο.

Hier, un vol à main armée a eu lieu au Musée du Hiéron à Paray-le-Monial, en Saône-et-Loire. Le Chemin de vie, œuvre du joailler Chaumet, classé Trésor national, a été endommagé et certaines parties dérobées. Je condamne avec la plus grande fermeté ces actes inacceptables qui… pic.twitter.com/grazbLSiIJ — Rachida Dati ن (@datirachida) November 22, 2024

Γνωστό ως Via Vitae, το έργο του διάσημου χρυσοχόου, χαρακτηρίστηκε ως εθνικός θησαυρός από το υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας, με εκτιμώμενη αξία έως 7 εκατομμύρια ευρώ, είπε ο Νέσμε. Το γιγάντιο κομμάτι αποτελείται από 138 φιγούρες επενδυμένες με διαμάντια και ρουμπίνια σε μάρμαρο διαφόρων αποχρώσεων και αλάβαστρο.

Οι εισβολείς χρησιμοποίησαν ένα ηλεκτρικό εργαλείο για να πριονίσουν το θωρακισμένο γυαλί που προστατεύει το κομμάτι και πήραν ειδώλια από χρυσό και ελεφαντόδοντο καθώς και σμαραγδένια διακοσμητικά.

Καθώς τράπηκαν σε φυγή, η συμμορία έριξε καρφιά κατά μήκος του δρόμου για να ακινητοποιήσει δύο οχήματα που καταδίωκαν τους ένοπλους, είπε η αστυνομία.

Ο Νέσμε τόνισε ότι «αυτή είναι μια μεγάλη απώλεια για την Paray-le-Monial και για την εθνική κληρονομιά». Είπε ότι το προσωπικό και περίπου 20 επισκέπτες που βρίσκονταν στο ισόγειο του μουσείου είχαν «τραυματιστεί» από τη βίαιη εισβολή.

Το Μουσείο Hiéron, ένα από τα παλαιότερα για ιερά έργα τέχνης της Γαλλίας, έχει γίνει στόχος κλεφτών στο παρελθόν. Δύο χρυσές κορώνες κλάπηκαν το 2017, ενώ το 2022 σημειώθηκε και πάλι απόπειρα ληστείας το 2022.

Την Τετάρτη, πολλά πολύτιμα αντικείμενα κλάπηκαν από ένα μουσείο του κεντρικού Παρισιού. Κλέφτες έσπασαν μια προθήκη με τσεκούρια και ρόπαλα του μπέιζμπολ μπροστά από τους επισκέπτες και το προσωπικό στο φως της ημέρας στο Μουσείο Cognacq-Jay.



Πηγή: skai.gr

