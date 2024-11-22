Οργή στο Ισραήλ κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Συμπολίτευση αλλά και αντιπολίτευση επέκριναν με σκληρό τρόπο την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου και του πρώην Υπουργού Άμυνας και νυν βουλευτή του Λικούντ Γιοάβ Γκάλαντ.



Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι προτού ο ίδιος ο Νετανιάχου και το ιδιαίτερο γραφείο του εκδώσουν ανακοίνωση, οι πρώτες επίσημες επικρίσεις δημοσιοποιήθηκαν από τον ηγέτη της κεντροαριστερής αξιωματικής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ, ο οποίος χαρακτήρισε την απόφαση του ΔΠΔ ως «βραβείο στην τρομοκρατία». Αμέσως μετά ακολούθησε ανακοίνωση του Μπένι Γκαντς, ο οποίος είχε διατελέσει κατά τους πρώτους μήνες του πολέμου μέλος του πολεμικού συμβουλίου της κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας την έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης ως «όνειδος που θα μείνει στην ιστορία».



Το Πρωθυπουργικό Γραφείο στην Ιερουσαλήμ συνέδεσε την απόφαση του ΔΠΔ με την αυξανόμενη εκδήλωση αντισημιτικών φαινομένων ενώ ο Βενιαμίν Νετανιάχου- χαρακτήρισε την δικαστική διαδικασία που κατέληξε στην έκδοση εντάλματος εναντίον του ως «μία δεύτερη δίκη Ντρέιφους». Αντίστοιχο περιεχόμενο είχαν οι δηλώσεις των υπόλοιπων πολιτικών κομμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του αριστερού Κόμματος των Εργατικών, με μοναδική εξαίρεση την τοποθέτηση του αντισιωνιστικού δικοινοτικού κόμματος «Χαντάς» που εκφράζει τις απόψεις σημαντικής μερίδας της αραβικής μειονότητας, που χαιρέτισε την απόφαση του ΔΠΔ τονίζοντας ότι «οι Νετανιάχου και Γκάλαντ οφείλουν να πληρώσουν το τίμημα των αποφάσεών τους».

Το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών μετρά εχθρούς και φίλους

Συναγερμός σήμανε στην ισραηλινή διπλωματική υπηρεσία. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γκιντόν Σάαρ πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με όλους τους πρέσβεις που είναι τοποθετημένοι στο εξωτερικό, προκειμένου να καθορισθεί με ποιον τρόπο θα διαχειριστούν τις σχέσεις με τις κυβερνήσεις των χωρών όπου διαπιστεύθηκαν. Διπλωματικές πηγές στην Ιερουσαλήμ αναφέρουν ότι το Ισραήλ από χθες το μεσημέρι, οπότε και ανακοινώθηκε η έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης, σφυγμομετρεί τις διμερείς και πολυμερείς του διεθνείς σχέσεις. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι, αμέσως μετά την ανακοίνωση της ολλανδικής κυβέρνησης ότι θα εφαρμόσει τα εντάλματα του ΔΠΔ που εδρεύει στην Χάγη , ο Γκιντόν Σάαρ ανακοίνωσε ότι ματαιώνει την προγραμματισμένη για τις επόμενες μέρες επίσημη επίσκεψή του στην Ολλανδία . Αντιθέτως, θετικά σχολιάσθηκε από τα τοπικά ΜΜΕ η ανακοίνωση της Ουγγαρίας και της Αργεντινής ότι δεν πρόκειται να εφαρμόσουν την απόφαση του ΔΠΔ.



Παρότι επισήμως δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής με ποιον τρόπο θα αντιδράσει η ισραηλινή πλευρά, δημοσιογραφικές διαρροές αναφέρουν ότι εξετάζεται σοβαρά η κυβέρνηση Νετανιάχου να κινηθεί νομικά προκειμένου να ακυρωθούν τα εντάλματα σύλληψης. Ωστόσο, πολιτικοί παρατηρητές στο Ισραήλ εκτιμούν ότι είναι πολύ νωρίς για να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με το ζήτημα. Από την άλλη, αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο οι δημόσιες επικρίσεις του απερχόμενου Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντενκατά της απόφασης, ως επίσης και οι διαβεβαιώσεις του περιβάλλοντος Τραμπ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν μέτρα κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, φαίνεται να καθησυχάζουν τα κέντρα λήψεως αποφάσεων στο Ισραήλ.

