Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρεί Μπελαούσοφ δήλωσε σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν επιταχύνει την προέλαση τους στη βορειοανατολική Ουκρανία και κατέστρεψαν τις καλύτερες μονάδες του ουκρανικού στρατού εκεί.

Οι ρωσικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τον οικισμό Νοβοντμιτρίβκα στην περιοχή Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας

Το Reuters δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τις αναφορές από το πεδίο της μάχης.

Ο Μπελαούσοφ εμφανίζεται σ’ ένα βίντεο του υπουργείου Άμυνας να επισκέπτεται ένα κέντρο διοίκησης στην Ουκρανία που είναι επανδρωμένο από τη ρωσική στρατιωτική μονάδα «Βορράς» όπου απένειμε μετάλλια ανδρείας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.