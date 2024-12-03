Λογαριασμός
Στάρμερ για συνάντηση με τον Μητσοτάκη: Ανάληψη κοινής δράσης για την παράνομη μετανάστευση

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελλάδα εργάζονται μαζί για να επιτύχουν ανάπτυξη και για τις δύο χώρες μας όσον αφορά το εμπόριο, τις επενδύσεις και την άμυνα

Στάρμερ-Μητσοτάκης

Με ανάρτησή του στο Χ αναφέρθηκε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Περί τα 35 λεπτά διήρκεσε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, στην Ντάουνινγκ Στριτ, η οποία έληξε χωρίς να γίνουν δηλώσεις.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελλάδα εργάζονται μαζί για να επιτύχουν ανάπτυξη και για τις δύο χώρες μας όσον αφορά το εμπόριο, τις επενδύσεις και την άμυνα, καθώς και για την ανάληψη κοινής δράσης για την παράνομη μετανάστευση. Ευχαριστώ που περάσατε, Πρωθυπουργέ Κυριάκο Μητσοτάκη»

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κιρ Στάρμερ Κυριάκος Μητσοτάκης Βρετανία
