Στάρμερ για συνάντηση με τον Μητσοτάκη: Ανάληψη κοινής δράσης για την παράνομη μετανάστευση

Με ανάρτησή του στο Χ αναφέρθηκε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Περί τα 35 λεπτά διήρκεσε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, στην Ντάουνινγκ Στριτ, η οποία έληξε χωρίς να γίνουν δηλώσεις.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελλάδα εργάζονται μαζί για να επιτύχουν ανάπτυξη και για τις δύο χώρες μας όσον αφορά το εμπόριο, τις επενδύσεις και την άμυνα, καθώς και για την ανάληψη κοινής δράσης για την παράνομη μετανάστευση. Ευχαριστώ που περάσατε, Πρωθυπουργέ Κυριάκο Μητσοτάκη»

The UK and Greece are working together to deliver growth for both our countries across trade, investment and defence, as well as taking joint action on illegal migration.



Thank you for stopping by, Prime Minister @KMitsotakis 🇬🇧🇬🇷 pic.twitter.com/5BqBhfgEi8 — UK Prime Minister (@10DowningStreet) December 3, 2024

