Ορισμένες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ αναμένουν να αναλάβει καθήκοντα η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ προκειμένου να αποφασίσουν επί του αιτήματος της Ουκρανίας να της δοθεί πρόσκληση για ένταξη στη συμμαχία, δήλωσε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών της Λετονίας.

Το Κίεβο προέτρεψε τους υπουργούς Εξωτερικών του ΝΑΤΟ να του δώσουν την πρόσκληση κατά τη σύνοδό τους, αυτήν την εβδομάδα, στις Βρυξέλλες, όμως κάτι τέτοιο δεν είναι πιθανό, λόγω των αντιδράσεων ορισμένων χωρών αλλά και της μεταβατικής περιόδου στις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, έχει δηλώσει ότι θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσα σε μία ημέρα, όμως τα σχέδιά του για την πολιτική που θα ακολουθήσει απέναντι στο Κίεβο παραμένουν ασαφή.

«Θεωρητικά, εμείς ως πολιτικοί ηγέτες έχουμε αποφασίσει ότι η Ουκρανία θα γίνει μέλος», είπε η Λετονή υπουργός Εξωτερικών Μπάιμπα Μπράζε, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters στο περιθώριο της συνόδου. Η υπουργός εξήγησε ότι η συμμαχία θα πρέπει να συμφωνήσει στο πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα γίνει αυτό. «Όλοι οι σύμμαχοι επί του παρόντος, όλοι περιμένουν να πιάσει δουλειά η νέα αμερικανική κυβέρνηση», πρόσθεσε.

Η Μπράζε, που στο παρελθόν ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος του ΝΑΤΟ, υποστήριξε ότι ο σκληραγωγημένος ουκρανικός στρατός θα είναι αβαντάζ για το ΝΑΤΟ και ότι η χώρα της θα ταχθεί υπέρ της πρόσκλησης της Ουκρανίας, αν τεθεί το ζήτημα στο τραπέζι. «Ορισμένες χώρες δεν αισθάνονται άνετα να προσκαλέσουν μια εμπόλεμη χώρα στο ΝΑΤΟ. Εμείς είμαστε πιο ευέλικτοι», είπε η υπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

