Περί τα 35 λεπτά διήρκεσε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, στην Ντάουνινγκ Στριτ, η οποία έληξε χωρίς να γίνουν δηλώσεις.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός πέρασε το κατώφλι της Ντάουνινγκ Στριτ λίγο πριν από τις 13:00 με σκοπό την επανεκκίνηση των διμερών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα και με φόντο τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στο Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός, το ζήτημα των Γλυπτών δεν βρίσκεται τυπικά στην ατζέντα της συνάντησης, ωστόσο είναι σίγουρα το θέμα που μονοπωλεί το ενδιαφέρον.

Επισήμανε, επίσης, πως αν και τα πράγματα πάνε καλά, δεν αναμένεται σήμερα κάποια ανακοίνωση για το ζήτημα.

Μάλιστα, ο Βρετανός πρωθυπουργός αναμένεται να παραπέμψει το ζήτημα στις συζητήσεις με το Βρετανικό Μουσείο.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Δευτέρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε ότι το ζήτημα θα τεθεί στη διάρκεια της συνάντησης, διαψεύδοντας, παράλληλα, δημοσίευμα του Sky News ότι υπήρξαν ιδιωτικές συναντήσεις του πρωθυπουργού με αξιωματούχους του Βρετανικού Μουσείου για το θέμα.

Από την πλευρά του πρωθυπουργού αναμένεται να ξεδιπλωθεί η πάγια ελληνική επιχειρηματολογία υποστήριξης του αιτήματος, όπου κυρίαρχη θέση κατέχει η αρτιότητα του μνημείου.

