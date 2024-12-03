Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας, οι τελευταίες εξελίξεις στη Συρία και παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα.

Ο πρόεδρος Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία αφενός συνεχίζει να υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και αφετέρου επιδιώκει μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στη Συρία, και ότι μαζί με όλα αυτά είναι σημαντικό να ανοίξει περισσότερος χώρος για τη διπλωματία στην περιοχή καθώς και ότι το συριακό καθεστώς θα πρέπει να συμμετάσχει στη διαδικασία εξεύρεσης πολιτικής λύσης σε αυτό το πλαίσιο.

Ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι το πιο σημαντικό ζήτημα στο πλαίσιο των τελευταίων εξελίξεων στη Συρία είναι να μην πληγούν οι άμαχοι, να μην καταστεί πηγή μεγαλύτερης αστάθειας στη Συρία και ότι η Τουρκία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η γαλήνη στη Συρία.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να τηρεί την αποφασιστική της στάση στον αγώνα κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK και των προεκτάσεων της, οι οποίες προσπαθούν να επωφεληθούν από τις πρόσφατες εξελίξεις στη Συρία.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν νωρίτερα σήμερα οι πρόεδροι Ρωσίας και Τουρκίας, πως θέλει να τερματιστεί «γρήγορα» η επίθεση των καθοδηγούμενων από τζιχαντιστές ανταρτών στη Συρία.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπογράμμισε την ανάγκη να τερματιστεί γρήγορα η τρομοκρατική επίθεση εξτρεμιστικών οργανώσεων εναντίον της συριακής κυβέρνησης και να υποστηριχθούν πλήρως οι προσπάθειες των νόμιμων αρχών για την αποκατάσταση της σταθερότητας και της συνταγματικής τάξης», αναφέρει το Κρεμλίνο σε δελτίο Τύπου.

Οι δύο ηγέτες θα συνεχίσουν τις επαφές «αναζητώντας μέτρα με στόχο την εκτόνωση της κρίσης», αναγνωρίζοντας πως είναι καθοριστικής σημασίας «ο συντονισμός μεταξύ Ρωσίας, Τουρκίας και Ιράν για την εξομάλυνση της κατάστασης στη Συρία», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Ρωσία – η οποία από το 2015 έχει παρέμβει στρατιωτικά στον εμφύλιο στη Συρία – και το Ιράν είναι οι βασικοί σύμμαχοι του καθεστώτος Άσαντ, ενώ η Τουρκία είναι ο κύριος υποστηρικτής των ανταρτών.

Η Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), στους κόλπους της οποίας κυριαρχεί ο συριακός πρώην βραχίονας της Αλ Κάιντα, και άλλες οργανώσεις ανταρτών εξαπέλυσαν την προηγούμενη εβδομάδα επιθέσεις εναντίον του συριακού στρατού, καταλαμβάνοντας γρήγορα δεκάδες κοινότητες και ένα μεγάλο τμήμα του Χαλεπιού, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης στη Συρία.

Πρόκειται για τις σφοδρότερες επιθέσεις ανταρτών στη Συρία τα τελευταία χρόνια, εγείροντας ανησυχία για τον κίνδυνο αναζωπύρωσης του εμφυλίου, ο οποίος ξεκίνησε το 2011 και μέχρι σήμερα έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 500.000 ανθρώπους υποχρεώνοντας εκατομμύρια άλλους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Πηγή: skai.gr

