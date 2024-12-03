Το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα τέθηκε κατά πληροφορίες στην 35λεπτη συνάντηση που είχε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Βρετανός ομόλογός του Κιρ Στάρμερ στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Ελλάδα χαιρετίζει το γεγονός ότι η βρετανική κυβέρνηση εξέφρασε τη θέση ότι δε θα σταθεί εμπόδιο εφόσον υπάρξει συμφωνία της ελληνικής πλευράς με το Βρετανικό Μουσείο.

Άλλωστε η επιστροφή τους είναι ένα διαρκές αίτημα που η Ελλάδα συζητεί με το Βρετανικό Μουσείο.

Την ίδια ώρα, πρώην σύμβουλος της ελληνικής κυβέρνησης δήλωσε στο BBC ότι οι δύο πλευρές είναι «κοντά» σε μια συμφωνία για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Ειδικότερα, όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC, η καθηγήτρια Ειρήνη Σταματούδη ανέφερε ότι «φαίνεται πως οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει» για τη μετεγκατάσταση των Ελγίνεων Μαρμάρων στην Αθήνα, τα οποία ελήφθησαν από την Ακρόπολη πριν από περισσότερα από 200 χρόνια και εκτίθενται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους οι δύο ηγέτες προχώρησαν επίσης, σε επισκόπηση των διμερών σχέσεων και εξέφρασαν την αμοιβαία βούληση για ενίσχυση της συνεργασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στις ελληνοβρετανικές σχέσεις και σημείωσε ότι η συνάντηση αποτελεί ευκαιρία για να δοθεί νέα ώθηση σε αυτές.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν ακόμα για τον συντονισμό των δύο χωρών ενόψει της θητείας της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ κατά την διετία 2025-26, αλλά και για τις ευρω-βρετανικές σχέσεις, την αναθέρμανση των οποίων στηρίζει η Ελλάδα, ιδιαίτερα στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας.

Επίσης, αντάλλαξαν απόψεις για περιφερειακά και διεθνή ζητήματα με έμφαση στις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

Επί τάπητος τέθηκε και το Κυπριακό. Ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για το άτυπο δείπνο των κκ. Χριστοδουλίδη και Tatar υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ António Guterres στις 15 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη και τόνισε ότι προσβλέπει σε επανέναρξη των συνομιλιών.

Από την πλευρά της η Ντάουνινγκ Στριτ αναφέρει στο ενημερωτικό της σημείωμα ότι ο Κιρ Στάρμερ υπογράμμισετη σημασία της σχέσης Ηνωμένου Βασιλείου-Ελλάδας και επανέλαβε τη φιλοδοξία του για στενότερη συνεργασία με εταίρους σε όλη την Ευρώπη.

Οι ηγέτες συμφώνησαν ότι υπάρχουν ισχυρές ευκαιρίες για ανάπτυξη και για τις δύο χώρες στο εμπόριο, τις επενδύσεις, την εκπαίδευση και την άμυνα και προσβλέπουν στην ενίσχυση αυτής της συνεργασίας.

Όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση, οι Πρωθυπουργοί συμφώνησαν να διπλασιάσουν την κοινή δράση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελλάδας για την αντιμετώπιση αυτής της κοινής πρόκλησης.

Για τις παγκόσμιες συγκρούσεις, υπογράμμισαν αμφότεροι την ακλόνητη υποστήριξή τους στην Ουκρανία και επανέλαβαν την επείγουσα ανάγκη για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα για να καταστεί δυνατή η περιφερειακή σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας καλωσόρισε επίσης την ελληνική Προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ το επόμενο έτος ως ευκαιρία για να συνεχιστούν αυτές οι σημαντικές συζητήσεις.

Αναλυτικά ο διάλογος των δύο ηγετών:

Κιρ Στάρμερ: Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας καλωσορίζω εδώ στη Ντάουνινγκ Στριτ για να οικοδομήσουμε πάνω στην ισχυρή διμερή μας σχέση και να μιλήσουμε για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί σας στον ΟΗΕ, στη νέα σας θέση, ξεκινώντας σε λίγες εβδομάδες από τώρα. Υπάρχει μεγάλος βαθμός σύμπλευσης, οπότε μπορούμε, πιστεύω, να χτίσουμε πολλά πάνω σε αυτά που έχουμε ήδη οικοδομήσει, αλλά και για το μέλλον. Σας καλωσορίζω θερμά.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρωθυπουργέ. Χαίρομαι που είμαι πάλι εδώ, έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Διανύουμε πολυτάραχους καιρούς και πραγματικά θέλουμε να χτίσουμε πάνω στην πολύ ισχυρή εταιρική σχέση που οι δύο χώρες μας έχουν σφυρηλατήσει εδώ και πολλά χρόνια. Θεωρούμε το Ηνωμένο Βασίλειο αναπόσπαστο μέρος όσον αφορά στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων ασφαλείας που αντιμετωπίζουμε, όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε.

Κιρ Στάρμερ: Πολύ καλά. Προσβλέπω στις συζητήσεις που θα έχουμε

Πηγή: skai.gr

