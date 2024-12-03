Ανάλυση: Σημαντικός περιφερειακός σύμμαχος των ΗΠΑ η Νότια Κορέα - Δεκάδες χιλιάδες αμερικανικά στρατεύματα στη χώρα

Η πολιτική αστάθεια που επικρατεί στη Νότια Κορέα, μετά την κήρυξη στρατιωτικού νόμου από τον πρόεδρο της χώρας Γιουν Σουκ-Γέολ θα έχει αντίκτυπο πολύ πέρα από τα σύνορά της, συμπεριλαμβανομένης της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με ανάλυση του CNN.

Η Νότια Κορέα και οι ΗΠΑ έχουν μια συνθήκη αμοιβαίας άμυνας εδώ και δεκαετίες, η οποία σημαίνει ότι και οι δύο οφείλουν να βοηθήσουν η μία την άλλη σε περίπτωση που δεχθούν ποτέ επίθεση.

Σημειώνεται ακόμη ότι στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ βρίσκονται στη Νότια Κορέα. Μεταξύ αυτών είναι το στρατόπεδο Humphreys, η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση εκτός των ΗΠΑ, με πάνω από 41.000 μέλη του αμερικανικού στρατού, πολιτικών υπαλλήλων, εργολάβων και μελών των οικογενειών τους.

Μαζί με την Ιαπωνία και τις Φιλιππίνες, οι οποίες επίσης διαθέτουν αμοιβαία αμυντική συνθήκη με τις ΗΠΑ, η Νότια Κορέα αποτελεί μέρος μιας τριάδας περιφερειακών δυνάμεων που έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της αμερικανικής ισχύος τόσο στην Ασία όσο και στον Ειρηνικό εδώ και δεκαετίες.

Οι υποστηρικτές της συμμαχίας υποστηρίζουν ότι μια σημαντική παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην κορεατική χερσόνησο είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή πιθανής επίθεσης από τη Βόρεια Κορέα, καθώς το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν συνεχίζει να χτίζει το πυρηνικό του οπλοστάσιο, καθώς και ως ένας τρόπος ενίσχυσης της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή για την αντιμετώπιση της επιθετικότητας της Κίνας.

Αν και οι εντάσεις μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας αυξάνονται και μειώνονται τις τελευταίες δεκαετίες, η σχέση έχει γίνει ιδιαίτερα τεταμένη από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Γιουν, με τις δύο πλευρές να καταφεύγουν σε όλο και πιο απειλητική ρητορική και ενέργειες.

Πηγή: skai.gr

