Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κίρ Στάρμερ και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς υπέγραψαν σήμερα μια «συμφωνία-ορόσημο» για την άμυνα και τη μετανάστευση, επισημοποιώντας τη δέσμευση ότι κάθε χώρα θα έρχεται σε βοήθεια της άλλης σε περίπτωση επίθεσης.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν στο εργοστάσιο της Airbus στο Στίβενεϊτζ μετά τις υπογραφές οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν τόσο στο ζήτημα της μετανάστευσης όσο και στο φλέγον ουκρανικό ζήτημα με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ να επισημαίνει ότι το σχέδιο του «συνασπισμού των προθύμων» για την Ουκρανία περιλαμβάνει και στρατεύματα επί του εδάφους

Έπειτα από σχετική ερώτηση που του έγινε ο Κιρ Στάρμερ επισήμανε πως βασικό ζητούμενο είναι να φέρουν τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και γι αυτό η Ουκρανία πρέπει να βρίσκεται στην ισχυρότερη δυνατή θέση.

Αν υπάρξουν ειρηνευτικές συνομιλίες, «πρέπει τότε να επιτευχθεί μια διαρκής ειρήνη», υποστήριξε ο Στάρμερ επισημαίνοντας πως αυτή είναι η βασική σκέψη του «συνασπισμού των προθύμων». Επισήμανε επίσης ότι είναι χαρούμενος που τα σχέδια ξεκίνησαν πριν από μήνες και που αυτά καλύπτουν τον αέρα, τη θάλασσα «και, ναι, την ξηρά», τόνισε.

«Το τέταρτο στοιχείο είναι η ενίσχυση της ίδιας της ουκρανικής ικανότητας, ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτή θα παραμείνει σε ισχύ και θα είναι ισχυρότερη μετά από οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός» πρόσθεσε ο Στάρμερ.

«Πιστεύω ότι τα σχέδια έχουν ολοκληρωθεί στο μέτρο του δυνατού» επισήμανε λέγοντας ότι θα μπορούσαν να τεθούν σε λειτουργία τώρα αφού όπως είπε θεωρεί ότι είναι λάθος να καθυστερήσει ο σχεδιασμός μέχρι να ξεκινήσει η κατάπαυση του πυρός.

Όπως είπε ο Πρόεδρος Ζελένσκι έχει δείξει την προθυμία του να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τώρα ο πρόεδρος Πούτιν πρέπει να κάνει το ίδιο.

Ερωτηθείς για το πόσος χρόνος χρειάζεται για να φτάσουν τα νέα όπλα στην Ουκρανία και για το αν θα υπάρξουν νέες κυρώσεις ο Στάρμερ επανέλαβε ότι η συνθήκη που υπογράφηκε σήμερα το πρωί αποτελεί ένα «σχέδιο εργασίας» που μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή αμέσως.

Από την πλευρά του ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, σχολιάζοντας την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την προμήθεια περισσότερων όπλων στην Ουκρανία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα τη χαρακτήρισε «πολύ σημαντική» επισημαίνοντας ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα πληρώσουν γι' αυτά και η Γερμανία θα έχει σημαντική συμβολή. «Αλλά πρέπει να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες με τους συμμάχους» υπογράμμισε.

Ανέφερε επίσης ότι η Ουκρανία θα λάβει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς «πολύ σύντομα» μετά την απόφαση του Τραμπ.

Ωστόσο, δήλωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Στάρμερ συζήτησαν εκτενώς τη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία αλλά όπως είπε δεν θα μιλήσουν δημόσια για τις λεπτομέρειες. Τόνισε ωστόσο ότι η Ουκρανία θα βρίσκεται «σε πολύ καλύτερα θέση».

Τέλος, όσον αφορά το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης ο Μερτς σχολίασε ότι «στόχος μας είναι η στενή συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η συνεργασία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα πρέπει να συμπληρωθεί από μια συμφωνία που επιδιώκουμε να επιτύχουμε, μεταξύ των τριών μας - Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανίας, Γαλλίας. Θέλουμε να αντισταθούμε και να εμπιστευτούμε την παράνομη μετανάστευση στην Ευρώπη και να μειώσουμε δραστικά την παράνομη μετανάστευση. Είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά δεν έχουμε πετύχει ακόμα τον στόχο μας».

Ο Μερτς δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο Brexit λέγοντας ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο, και εγώ προσωπικά το αποδοκιμάζω βαθιά» και τόνισε ότι «μαζί απαντάμε στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας».

Πηγή: skai.gr

