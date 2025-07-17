Τι απαντά το ΣτΕ στον συνήγορο του Θεόδωρου Κασσελάκη

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Συμβουλίου της Επικρατείας, Νικόλαος Σεκέρογλου, απαντά στην ανακοίνωση διαμαρτυρίας του Χαράλαμπου Πελέκη, συνηγόρου του Θεόδωρου Κασσελάκη, μετά τη χθεσινή δημοσίευση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ο πατέρας του πρώην πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ και νυν πρόεδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανου Κασσελάκη, έχασε τη δικαστική μάχη στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση του ΣτΕ έχει ως εξής:

«Επειδή, μετά τη δημοσίευση, στις 16.7.2025, της υπ' αριθμ. 1355/2025 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, έλαβαν δημοσιότητα δηλώσεις με απορίες και επικρίσεις για την αναφορά στον Τύπο του περιεχομένου της αποφάσεως προτού οι διάδικοι να λάβουν γνώση αυτής, ανακοινώνουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με πάγια πρακτική του Δικαστηρίου, ρυθμισμένη από μακρού με διατάξεις του νόμου, του Κανονισμού του και αποφάσεις της Διοικητικής Ολομέλειας, αμέσως μετά τη δημοσίευση δικαστικής απόφασης, με την οποία γίνεται δημοσίως, κατά το Σύνταγμα, γνωστό το διατακτικό της, οι διάδικοι, πριν την καθαρογραφή και υπογραφή του θεωρημένου πρωτοτύπου της (οπότε και μπορούν πλέον να λάβουν αντίγραφο), έχουν, αφ' ενός μεν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν τη δημοσίευση και το διατακτικό της (μέσω του κωδικού ηλεκτρονικής παρακολούθησης της υπόθεσής τους που εξαρχής διαθέτουν), αφ' ετέρου δε δυνατότητα πρόσβασης στο κείμενο του δημοσιευμένου σχεδίου, ανάγνωσής του και λήψης σημειώσεων.

Δυνατότητα πρόσβασης στο δημοσιευμένο σχέδιο έχουν επίσης δημοσιογράφοι που είναι διαπιστευμένοι στο ΣτΕ, υπό ειδικούς όρους. Εξάλλου, σε περιπτώσεις που οι αποφάσεις εμφανίζουν γενικότερο ενδιαφέρον, αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους αναρτάται στον ιστότοπο του Δικαστηρίου από την Επιτροπή Επικοινωνίας περίληψή τους, χωρίς αναφορά στα ονόματα των διαδίκων, και παράλληλα αναρτάται άκρως συνοπτικά το περιεχόμενό τους στον λογαριασμό Χ (Twitter) που διαθέτει το Δικαστήριο.

Η διαδικασία ακριβώς αυτή ακολουθήθηκε και εν προκειμένω».

Η ανακοίνωση του Χαράλαμπου Πελέκη

Η χθεσινή ανακοίνωση του δικηγόρου Χαράλαμπου Πελέκη, έχει ως εξής:

«Σήμερα το μεσημέρι 16 Ιουλίου 2025, δημοσιεύτηκε απόφαση του ΣτΕ, που αφορούσε αίτηση αναίρεσης του εντολέως μας κ. Θεόδωρου Κασσελάκη. Απορίας άξιο είναι πώς τα μέσα ενημέρωσης γνώριζαν την απόφαση, αφού έχει συνταχθεί μόνο το σχέδιο της απόφασης, στο οποίο πρόσβαση έχουμε μόνον εμείς ως διάδικοι, έχοντας αποκλειστικά το δικαίωμα αναγνώσεως του σχεδίου και όχι τη λήψη αντιγράφου. Δηλαδή, δεν έχει γίνει ακόμα η καθαρογραφή της απόφασης. Διαβάζουμε από τα ΜΜΕ πως έχουν μειοψηφήσει δύο από τα πέντε μέλη, αλλά δεν γνωρίζουμε έως τώρα το σκεπτικό της απόφασης, μέχρι να αποκτήσουμε πρόσβαση και να αναγνώσουμε το σχέδιο της απόφασης.

Αυτό το γεγονός από μόνο του παραβιάζει σωρεία συνταγματικών δικαιωμάτων κάθε Έλληνα πολίτη.

Ο κ. Θεόδωρος Κασσελάκης δεν ήταν και δεν είναι μέτοχος της Oswego, ενώ έχει αμετάκλητα αθωωθεί από τα ποινικά δικαστήρια της χώρας μας για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής και μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.

Τέλος, ο κ. Θεόδωρος Κασσελάκης έχει ήδη υποβάλει νέα αίτηση στο ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ, κοινοποιούμενη και στο ΚΕΒΕΙΣ, με την οποία ζητά την απαλλαγή του από την αλληλέγγυα ευθύνη του άρθρου 49 ΚΦΔ (Ν.5104/2024) καταβολής των οφειλών της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «OSWEGO ESTATES LIMITED», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η ως άνω αίτηση και η δικαστική της εξέλιξη αναμένεται.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του κ. Θεόδωρου Κασσελάκη

Χαράλαμπος Πελέκης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.