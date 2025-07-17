«Σύμφωνο φιλίας» Βρετανίας-Γερμανίας

Ο Φρίντριχ Μερτς επισκέπτεται το Λονδίνο, με στόχο την *επαναπροσέγγιση* μεταξύ Βρετανίας και Γερμανίας, αλλά και την ενίσχυση των ευρωπαϊκών συμμαχιών μέσω σημαντικών διμερών συμφωνιών. Αυτή η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς σηματοδοτεί το άνοιγμα νέας σελίδας στις ευρω-βρετανικές σχέσεις.*



Η Ευρώπη, σε μία περίοδο γεωπολιτικών προκλήσεων, αναζητά *σταθερότητα* και ενότητα. Παρά τα ανοιχτά μέτωπα που άφησε το Μπρέξιτ, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επενδύουν στην πρακτική των διμερών συνεργασιών, με το Βερολίνο και το Λονδίνο να πρωταγωνιστούν αυτή τη φορά.

Συμφωνία-ορόσημο ανάμεσα σε Βρετανία και Γερμανία

Η επίσημη επίσκεψη Μερτς στη βρετανική πρωτεύουσα συνοδεύεται από την προώθηση της σημαντικότερης βρετανο-γερμανικής συνθήκης μετά το 1945. Στο επίκεντρο της νέας «συνθήκης φιλίας», που στα βρετανικά ΜΜΕ χαρακτηρίζεται ως «συμφωνία-ορόσημο», τίθενται:

Η *καταπολέμηση των κυκλωμάτων παράνομης διακίνησης μεταναστών*, με σαφή δέσμευση του Βερολίνου να αυστηροποιήσει τη νομοθεσία για τους διακινητές έως το τέλος του έτους

Η ενίσχυση της *αμυντικής συνεργασίας* και των *στρατιωτικών εξαγωγών*, με κοινά πρότζεκτ στην παραγωγή αρμάτων (Boxer), μαχητικών αεροσκαφών (Typhoon) και πυραύλων ακριβείας μεγάλης εμβέλειας

Η διαβεβαίωση αμοιβαίας υποστήριξης των δύο χωρών σε ενδεχόμενη εξωτερική απειλή

Όπως δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ: *«Ως οι πιο στενοί σύμμαχοι, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε από κοινού για να τηρήσουμε τις προτεραιότητες που μοιράζονται οι Βρετανοί και οι Γερμανοί»*.

Έμφαση σε εκπαίδευση, τουρισμό και διασύνδεση

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην ενδυνάμωση της *εκπαιδευτικής* και *τουριστικής* συνεργασίας. Μετά το Μπρέξιτ, σημειώθηκε μείωση έως και 80% στις ανταλλαγές μαθητών μεταξύ των δύο χωρών, γεγονός που επηρέασε κυρίως τη βρετανική πλευρά. Για τον λόγο αυτό, γίνονται προσπάθειες αποκατάστασης και τόνωσης των διμερών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο της οικονομικής συνεργασίας, η υπουργός Μεταφορών της Βρετανίας, Χάιντι Αλεξάντερ, ανακοίνωσε ότι εξετάζεται η δημιουργία *απευθείας σιδηροδρομικής γραμμής* Λονδίνου-Βερολίνου. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: *«Η οικονομική προοπτική μιας απευθείας σιδηροδρομικής γραμμής είναι "τεράστια" και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα ενισχύσει τις επενδύσεις και θα ενδυναμώσει τις εμπορικές συνδέσεις»*. Ωστόσο, το εγχείρημα παραμένει σύνθετο, καθώς απαιτεί τη συμμετοχή και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ενώ η απόσταση των 1.000 χιλιομέτρων αποτελεί μια τεχνική πρόκληση.

Καταληκτικά, αμέσως μετά τη συνάντηση των ηγετών στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο Μερτς και ο Στάρμερ θα επισκεφθούν εργοστάσιο στο Χέρτφορντσαϊρ, επιβεβαιώνοντας το πρακτικό και συμβολικό χαρακτήρα της νέας εποχής στη συνεργασία Βρετανίας-Γερμανίας.

Πηγή: Deutsche Welle

