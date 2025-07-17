Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία υπέγραψαν ιστορική συνθήκη

Του Γιάννη Χανιωτάκη

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υπέγραψαν την Πέμπτη στο Λονδίνο τη σημαντικότερη διμερή συνθήκη μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Γερμανίας από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με βασικούς άξονες την άμυνα, την ασφάλεια, τη μετανάστευση και την οικονομία. Η Συνθήκη του Κένσινγκτον, όπως ονομάστηκε, βασίζεται στη συμφωνία του περασμένου Οκτωβρίου για ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας και προβλέπει μεταξύ άλλων κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και την ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών συστημάτων.

Κεντρική διάταξη της συνθήκης αποτελεί η δέσμευση των δύο χωρών να αντιμετωπίζουν ως κοινές τις εξωτερικές απειλές και να «βοηθούν η μία την άλλη, μεταξύ άλλων και με στρατιωτικά μέσα, σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης», διατύπωση παρόμοια με αυτή που υιοθέτησαν πρόσφατα το Λονδίνο και το Παρίσι.

Η συμφωνία επεκτείνεται και σε τομείς όπως οι εμπορικές σχέσεις και η τεχνολογική συνεργασία, με στόχο τη διεύρυνση των επιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων και τη βελτίωση των διασυνοριακών μεταφορών και των σιδηροδρομικών συνδέσεων. Περιλαμβάνει επίσης μέτρα που σχετίζονται με τη μετανάστευση όπως είναι η νέα συνεργασία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και πιο στοχευμένες προσπάθειες για να διευκολυνθούν οι Βρετανοί ή Γερμανοί πολίτες στα ταξίδια τους - όπως ευκολότερη διέλευση για τους Βρετανούς στα γερμανικά αεροδρόμια και απλούστερες απαιτήσεις για τους Γερμανούς μαθητές που επισκέπτονται το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε τη συμφωνία «την πρώτη του είδους της» μεταξύ των δύο χωρών και τόνισε ότι αποτελεί απόδειξη «της στενότητας της σχέσης μας όπως έχει σήμερα». Ο Βρετανός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η νέα συμφωνία λειτουργεί ως «δήλωση προθέσεων, δήλωση της φιλοδοξίας μας να συνεργαστούμε όλο και πιο στενά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.