Μη επανδρωμένα αεροσκάφη καμικάζι. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτήρησης. Μη επανδρωμένα βομβαρδιστικά. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη που καταστρέφουν άλλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Αυτές οι πολεμικές μηχανές σαρώνουν τον ουρανό της Ουκρανίας σε τεράστιους αριθμούς. Τα drones, είναι φτηνά, είναι θανατηφόρα και είναι από τους κύριους λόγους για τους οποίους η Ουκρανία πιστεύει ότι μπορεί να αντέξει απέναντι στις προελαύνουσες ρωσικές δυνάμεις φέτος και ακόμη και μετά, σύμφωνα με δώδεκα Ουκρανούς διοικητές, αξιωματούχους και κατασκευαστές όπλων που εμπλέκονται στην άμυνα του Κιέβου, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Καμικάζι drones

Οι Ουκρανοί στρατιώτες περιγράφουν τον γεμάτο από μη επανδρωμένα αεροσκάφη διάδρομο που καλύπτει περίπου 10 χιλιόμετρα, όπου τα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) που αναπτύσσονται μπορούν να εντοπίζουν και να εξουδετερώνουν στόχους ταχύτατα.

Ο πόλεμος, εξελίσσεται στην πιο έντονη σύγκρουση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έχει παρατηρηθεί ποτέ και έχει μειώσει την ικανότητα της Ρωσίας να εκμεταλλευτεί τα παραδοσιακά της πλεονεκτήματα σε αριθμό στρατευμάτων, πυροβολικό και άρματα μάχης, σύμφωνα με δύο Ουκρανούς διοικητές.

Κάθε μεγάλο όχημα που επιχειρεί κοντά στο μέτωπο αποτελεί πλέον προφανή στόχο, πράγμα που σημαίνει ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν μπορούν πλέον να αναπτύσσονται ταχύτατα, όπως έκαναν το 2022 με φάλαγγες τεθωρακισμένων οχημάτων, σύμφωνα με τους διοικητές καθώς και τον Oleksandr Dmitriev, ιδρυτή του OCHI, ενός συστήματος που συγκεντρώνει τις ροές βίντεο από πάνω από 15.000 πληρώματα ουκρανικών στρατιωτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στις γραμμές του μετώπου.

Προσαρμόζει την τακτική της η Ρωσία

Η Ρωσία έχει κατά συνέπεια προσαρμόσει την τακτική της, είπαν οι Ουκρανοί διοικητές - οι δυνάμεις της τώρα συνήθως επιτίθενται σε μικρές ομάδες των πέντε ή έξι ατόμων - πεζή ή με μοτοσικλέτες ή τετράτροχα - σε μια προσπάθεια να εκθέσουν τις ουκρανικές θέσεις, ώστε να τραβήξουν την προσοχή τους και στη συνέχεια να εξαπολύσουν χτυπήματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον τους, πρόσθεσαν.



Παρά τις αλλαγές στον πόλεμο, οι ρωσικές δυνάμεις διατηρούν την υπεροχή και σημειώνουν αργές αλλά σταθερές προόδους στην ανατολική και βόρεια Ουκρανία. Σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, η Ρωσία έχει επίσης καλύψει το χαμένο έδαφος στην τεχνολογία των UAV, αφού έμεινε πίσω στις αρχές του πολέμου, και όπως και ο εχθρός της, παράγει στο εσωτερικό της χώρας της εκατομμύρια μη επανδρωμένα αεροσκάφη ετησίως.

Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι η Αμερική θα προμηθεύσει όπλα στην Ουκρανία μέσω του ΝΑΤΟ, με την Ευρώπη να πληρώνει το λογαριασμό.

Οι άνθρωποι που ερωτήθηκαν από το Reuters πριν από την ανακοίνωση των όπλων από τον Τραμπ, είπαν ότι πιστεύουν ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να συνεχίσει να πολεμά και να αντισταθεί στη Ρωσία ακόμη και αν δεν υπήρχε άλλη αμερικανική βοήθεια, αν και δεν έδωσαν ακριβή χρονοδιαγράμματα.

Πολλοί ανέφεραν ότι η πρωτοκαθεδρία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών ισορρόπησε σε κάποιο βαθμό τις συγκρούσεις και έκανε την Ουκρανία πιο αυτάρκη, ενώ επεσήμαναν επίσης τις αυξανόμενες στρατιωτικές προμήθειες από τους Ευρωπαίους συμμάχους.

«Μπορούμε να αντέξουμε για μήνες», δήλωσε ο Oleksandr Kamyshin, ειδικός σε θέματα όπλων και στρατηγικός σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Volodymyr Zelenskiy, όταν ρωτήθηκε σχετικά με το τι θα συνέβαινε αν σταματούσαν οι αμερικανικές προμήθειες όπλων. «Το 2023 ή το 2024, θα ήταν πολύ χειρότερα - θα μιλούσαμε για ημέρες ή εβδομάδες».

Ο Πολωνός στρατιωτικός αναλυτής Konrad Muzyka, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει πολλές επισκέψεις στις γραμμές του μετώπου, δήλωσε ότι η εστίαση της Ουκρανίας ήταν να αποδυναμώσει την ισχύ των ρωσικών επιθέσεων, προσθέτοντας ότι το Κίεβο δεν έχει επί του παρόντος τη δυνατότητα να εξαπολύσει δικές του επιθέσεις.

Είπε ότι η Ουκρανία πιθανότατα θα δυσκολευτεί σε έναν μακρύ πόλεμο φθοράς λόγω της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού και των ανώτερων πόρων της Ρωσίας. Αν και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν αλλάξει την μορφή του πολέμου στο πεδίο της μάχης, προειδοποίησε κατά της υπερβολής της ικανότητάς τους να αναπληρώσουν την απουσία πυροβολικού και όλμων.

«Για να προκαλέσετε το μέγεθος ζημιάς που προκαλεί ένα βλήμα πυροβολικού σε έναν στόχο, θα πρέπει να εκτοξεύσετε δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη», πρόσθεσε. «Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορούν να καλύψουν τα κενά σε κάποιο βαθμό και να σας δώσουν κάποια ανάσα, αλλά δεν είναι υποκατάστατο του πυροβολικού», σημείωσε.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι «δαίμονες», τουλάχιστον για όσους βρίσκονται στη «ζώνη θανάτου» που εκτείνεται σε μια γραμμή 1.000 χιλιομέτρων.

Τα αναγνωριστικά UAV - που μοιάζουν με συρρικνωμένα αεροπλάνα, κατασκευασμένα από πλαστικό ή φελιζόλ και είναι εξοπλισμένα με εξελιγμένες κάμερες - μπορούν να εντοπίσουν τον εχθρό από αρκετά χιλιόμετρα μακριά. Αιωρούνται πάνω από τις γραμμές του μετώπου, αναμεταδίδοντας ό,τι βλέπουν σε πραγματικό χρόνο.

Σύμφωνα με εσωτερικές ουκρανικές εκτιμήσεις που είδε το Reuters, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αντιπροσώπευαν το 69% των πληγμάτων κατά των ρωσικών στρατευμάτων και το 75% των πληγμάτων κατά οχημάτων και εξοπλισμού το 2024. Περίπου το 18% των πληγμάτων κατά του ρωσικού πεζικού και το 15% των πληγμάτων κατά οχημάτων και εξοπλισμού πραγματοποιήθηκαν από το πυροβολικό και ακόμη λιγότερο με όλμους, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις.

Drones νέας γενιάς

Η κούρσα εξοπλισμών με UAV σε καιρό πολέμου έχει γεννήσει πολλές καινοτομίες- και οι δύο πλευρές αναπτύσσουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη μικρής εμβέλειας, με οπτικές ίνες που δεν μπορούν να μπλοκαριστούν ηλεκτρονικά, καθώς και «αναχαιτιστές» που κυνηγούν και καταστρέφουν εχθρικά αναγνωριστικά και επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η σχεδιαζόμενη από το Κίεβο φέτος παραγωγή 30.000 UAV μεγάλου βεληνεκούς, σχεδιασμένων για να επιτίθενται σε στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία, όπως αποθήκες όπλων και ενεργειακές εγκαταστάσεις, δίνει στην Ουκρανία μια αυξημένη επιθετική απειλή, σύμφωνα με τον Vadym Sukharevskyi, διοικητή των δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών της χώρας μέχρι τις αρχές Ιουνίου.

Το μέσο κόστος ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους κρούσης μεγάλου βεληνεκούς κυμαίνεται από 50.000 έως 300.000 δολάρια, περίπου 10 φορές λιγότερο από έναν πύραυλο ανάλογου βεληνεκούς, αν και η πολεμική κεφαλή ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους είναι μικρότερη, δήλωσε ο Sukharevskyi σε συνέντευξή του, ενώ βρισκόταν ακόμη στη θέση του.

«Αυτή είναι η ασύμμετρη απάντησή μας», είπε, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία άρχισε να αναπτύσσει τέτοια μη επανδρωμένα αεροσκάφη «ακριβώς επειδή μας λείπουν πύραυλοι».

Ο Kamyshin, σύμβουλος του προέδρου Zelenskiy, πρόσθεσε: «Δεν μπορείς να κερδίσεις έναν μεγάλο πόλεμο αν αμύνεσαι μόνο. Οι επιδρομές μη επανδρωμένων αεροσκαφών μεγάλης εμβέλειας είναι ένα από τα κύρια χαρτιά που μπορεί να παίξει η Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας αυτή τη στιγμή».

