Βεδουίνοι μαχητές εξαπέλυσαν σήμερα νέα επίθεση εναντίον Δρούζων μαχητών στην επαρχία Σουέιντα της νότιας Συρίας, δήλωσε ένας στρατιωτικός διοικητής τους στο πρακτορείο Reuters, παρά την εκεχειρία που ανακοινώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, με στόχο να μπει τέλος στην πολυήμερη αιματοχυσία.

Ο διοικητής αυτός είπε ότι η κατάπαυση του πυρός ισχύει μόνο για τις κυβερνητικές δυνάμεις και όχι για τους Βεδουίνους, σύμφωνα με το Reuters.

Οι Βεδουίνοι μαχητές θέλουν να απελευθερώσουν Βεδουίνους που συνελήφθησαν από ένοπλες ομάδες Δρούζων τις τελευταίες ημέρες.

Bedouins are continuing to mobilize against the Druze in southern Syria pic.twitter.com/NmIi1y6ChK — Open Source Intel (@Osint613) July 17, 2025

⚡Ethnic cleansing in Suwayda: Israeli-backed Druze militants under Al-Hijri are forcefully displacing Bedouins and carrying out field executions.



One fighter boasts:



“Not a single Bedouin left, not one single pig.” pic.twitter.com/rpD7ObNyLX — Warfare Report (@warfarereport) July 17, 2025

