Συρία: Οι Βεδουίνοι εξαπέλυσαν νέα επίθεση στη Σουέιντα παρά την εκεχειρία (Βίντεο)

Νέα επίθεση εναντίον Δρούζων μαχητών - Οι Βεδουίνοι μαχητές θέλουν να απελευθερώσουν Βεδουίνους που συνελήφθησαν από ένοπλες ομάδες Δρούζων τις τελευταίες ημέρες

Βεδουίνοι μαχητές εξαπέλυσαν σήμερα νέα επίθεση εναντίον Δρούζων μαχητών στην επαρχία Σουέιντα της νότιας Συρίας, δήλωσε ένας στρατιωτικός διοικητής τους στο πρακτορείο Reuters, παρά την εκεχειρία που ανακοινώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, με στόχο να μπει τέλος στην πολυήμερη αιματοχυσία.

Ο διοικητής αυτός είπε ότι η κατάπαυση του πυρός ισχύει μόνο για τις κυβερνητικές δυνάμεις και όχι για τους Βεδουίνους, σύμφωνα με το Reuters.

Οι Βεδουίνοι μαχητές θέλουν να απελευθερώσουν Βεδουίνους που συνελήφθησαν από ένοπλες ομάδες Δρούζων τις τελευταίες ημέρες.

