Στάρμερ: Δεν είναι βέβαιο ότι η διάδοχη κατάσταση στη Συρία θα είναι καλύτερη

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Λόγο για μία ταχέως μεταβαλλόμενη κατάσταση στη Συρία για την οποία είναι σε επαφή με ηγέτες δυτικών και αραβικών χωρών έκανε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ απαντώντας το απόγευμα σε ερωτήσεις της μικτής επιτροπής υποθέσεων της Βουλής των Κοινοτήτων.

Αν και χαρακτήρισε καλή εξέλιξη την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ, προειδοποίησε: «Δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να θεωρήσουμε ότι αυτό που έρχεται μετά θα είναι απαραιτήτως καλύτερο».

Σημείωσε πως η νέα ηγεσία της χώρας θα πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο και τα δικαιώματα των πολιτών, των μειονοτήτων και των γυναικών.

Ερωτηθείς αν συμφωνεί με τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η Τουρκία καθοδηγεί τις εξελίξεις, ο κ. Στάρμερ απάντησε πως η Τουρκία «είναι ασφαλώς σημαντική», αλλά ο ίδιος θεωρεί πως εμπλέκονται πολλές παράμετροι στις εξελίξεις στη Συρία.

Ο Βρετανός ηγέτης τόνισε επίσης την ανάγκη άμεσης εκεχειρίας στη Γάζα και άμεσης απελευθέρωσης των ομήρων από τη Χαμάς.

