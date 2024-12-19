Εφετείο της Τζόρτζια την Πέμπτη απέκλεισε την εισαγγελέα της κομητείας Fulton, Fani Willis από τη δίωξη της υπόθεσης εναντίον του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των συνεργατών του με την κατηγορία ότι προσπάθησε να αλλοιώσει τα εκλογικά αποτελέσματα το 2020.

Η πολυαναμενόμενη απόφαση, σε μια πολιτειακή ποινική υπόθεση κατά του Τραμπ που ήταν ήδη σε αναμονή, εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν η υπόθεση μπορεί να προχωρήσει στο δικαστήριο. Το εφετείο διαπίστωσε ότι το γραφείο της Willis δεν μπορεί να ασκήσει δίωξη για την υπόθεση, επομένως θα πρέπει να διοριστεί νέος ειδικός εισαγγελέας για να συνεχιστεί η υπόθεση.

Το εφετείο διαπίστωσε ότι μια «σημαντική εμφάνιση ακατάλληλης συμπεριφοράς» ήταν αρκετή για να σπιλώσει την υπόθεση στα μάτια του κοινού. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο αποφάσισε, ωστόσο, ότι δεν θα απέρριπτε εντελώς την εκτεταμένη υπόθεση συνωμοσίας εκβιασμού.

«Αν και αναγνωρίζουμε ότι η εμφάνιση ανάρμοστης συμπεριφοράς γενικά δεν αρκεί για να υποστηρίξει τον αποκλεισμό κάποιου εισαγγελέα, αυτή είναι μία σπάνια περίπτωση κατά την οποία επιβάλλεται αποκλεισμός και κανένα άλλο μέσο δεν είναι αρκετό για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του κοινού στην ακεραιότητα αυτών των διαδικασιών», έγραψε το δικαστήριο στην ανακοίνωση της Πέμπτης.

Το δικαστήριο πρόσθεσε: «Δεν μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το περιστατικό εγείρει την επιβολή της ακραίας κύρωσης της απόρριψης του κατηγορητηρίου».

Ο Τραμπ και ορισμένοι από τους συγκατηγορούμενούς του προσπαθούν να κάνουν τη Willis να αποκλειστεί από την υπόθεση λόγω ρομαντικής σχέσης που είχε με τον Νέιθαν Γουέιντ, τον ειδικό εισαγγελέα που η ίδια προσέλαβε για να βοηθήσει στη διαχείριση της υπόθεσης. Οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι η Willis επωφελήθηκε οικονομικά από τη σχέση με τον Wade, οι δικηγόροι υπεράσπισης του οποίου λένε ότι κάλυψε αρκετά έξοδα διακοπών για το ζευγάρι.

Πηγή: skai.gr

