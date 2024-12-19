Ο επερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι το Κογκρέσο θα πρέπει να καταργήσει το ανώτατο όριο του χρέους, μια μέρα αφότου τάχθηκε κατά της συμφωνίας που επετεύχθη για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης πριν από το κλείσιμο.

Σε μια τηλεφωνική συνέντευξη στο NBC News, ο Τραμπ είπε ότι η πλήρης απαλλαγή από το ανώτατο όριο του χρέους θα ήταν «το πιο έξυπνο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει το Κογκρέσο. Θα το υποστήριζα πλήρως».

«Οι Δημοκρατικοί είπαν ότι θέλουν να το ξεφορτωθούν. Αν θέλουν να το ξεφορτωθούν, θα στηρίξω», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ είπε ότι το ανώτατο όριο του χρέους είναι μια έννοια χωρίς νόημα - και ότι κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα τι θα συνέβαινε αν κάποια μέρα παραβιαζόταν - "μια καταστροφή ή ανούσιο" διερωτήθηκε.

«Δεν σημαίνει τίποτα, είναι μόνο ψυχολογικό», είπε.

Το ανώτατο όριο του χρέους είναι το όριο που θέτουν οι βουλευτές και που καθορίζει πόσα μπορεί να δανειστεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για να πληρώσει τους λογαριασμούς της. Δεν επιτρέπει καμία νέα δαπάνη.

Στην έκκλησή του την Τετάρτη προς τους Ρεπουμπλικάνους να εγκαταλείψουν το διαπραγματευόμενο δικομματικό νομοσχέδιο για τις βραχυπρόθεσμες δαπάνες, ο Τραμπ ζήτησε επίσης από τους νομοθέτες να αυξήσουν το ανώτατο όριο του χρέους - κάτι που δεν ήταν καθόλου στο τραπέζι.

Το Κογκρέσο αύξησε τελευταία φορά το ανώτατο όριο του χρέους τον Ιούνιο του 2023, αναστέλλοντάς το έως την 1η Ιανουαρίου 2025. Συνήθως, το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να παρατείνει την προθεσμία χρησιμοποιώντας τα λεγόμενα έκτακτα μέτρα για να κερδίσει περισσότερο χρόνο.

Πηγή: skai.gr

