Η Ουκρανία εκτόξευσε έξι αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς ATACMS και τέσσερις βρετανικής κατασκευής πυραύλους Storm Shadow στην περιοχή του Ροστόφ της Ρωσίας την Τετάρτη, ανακοίνωσε την Πέμπτη το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν όλους τους ATACMS και τρεις από τους τέσσερις Storm Shadows, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα απαντήσει στις επιθέσεις.

