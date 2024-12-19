Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ουκρανική επίθεση με πυραύλους ATACMS και Storm Shadow στο Ροστόφ - Απειλεί με αντίποινα η Μόσχα

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν όλα τα ATACMS και τρία στα τέσσερα από τα Storm Shadows, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα απαντήσει στις επιθέσεις

Πύραυλοι ATACMS στην Ουκρανία

 Η Ουκρανία εκτόξευσε έξι αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς ATACMS και τέσσερις βρετανικής κατασκευής πυραύλους Storm Shadow στην περιοχή του Ροστόφ της Ρωσίας την Τετάρτη, ανακοίνωσε την Πέμπτη το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν όλους τους ATACMS και τρεις από τους τέσσερις Storm Shadows, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα απαντήσει στις επιθέσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία ATACMS Ρωσία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark