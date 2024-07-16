Λονδίνο, του Θανάση Γκαβού

Μία ριζική επανεξέταση των αμυντικών δυνατοτήτων και προκλήσεων που αντιμετωπίζει το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε, όπως είχε προαναγγελθεί, ο πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ.

Η λεγόμενη «στρατηγική αμυντική αναθεώρηση» έχει ως στόχο να προετοιμάσει το Ηνωμένο Βασίλειο για έναν «πιο επικίνδυνο και ασταθή κόσμο». Θα ασχοληθεί με την ετοιμότητα και τις ελλείψεις των ενόπλων δυνάμεων, τις απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα και τις δράσεις που απαιτούνται για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις απειλές αυτές.

Όπως έχει πει ο σερ Κιρ, η αναθεώρηση έχει επίσης ως αντικείμενο την κατάρτιση ενός «οδικού χάρτη» για το πώς θα επιτευχθεί ο στόχος της αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 2,5% του ΑΕΠ, μια προεκλογική δέσμευση του νέου πρωθυπουργού χωρίς όμως συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Στην αναθεώρηση θα κληθούν να συμμετάσχουν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, βετεράνοι, πολιτικοί, στελέχη της αμυντικής βιομηχανίας, ακαδημαϊκοί, πολίτες και ξένοι σύμμαχοι του Ηνωμένου Βασιλείου. Η διαδικασία θα διαρκέσει έως το τέλος Σεπτεμβρίου και στόχος είναι τα πορίσματα αυτής της άσκησης να παρουσιαστούν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2025.

Τη γενική εποπτεία της στρατηγικής αμυντικής αναθεώρησης θα έχει ο καινούριος υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, αλλά επικεφαλής της επιτροπής που θα διεξαγάγει τη διαδικασία θα είναι ένας παλιός γνώριμος, ο πρώην γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ λόρδος Ρόμπερτσον - ο οποίος είχε αναλάβει και την προηγούμενη αμυντική αναθεώρηση που είχε γίνει υπό κυβέρνηση Εργατικών πριν από 26 χρόνια.

Την επιτροπή του λόρδου Ρόμπερτσον στελεχώνουν επίσης ο απόστρατος στρατηγός σερ Ρίτσαρντ Μπάρονς και η Φιόνα Χιλ, πρώην σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Τραμπ.

Η Βρετανίδα με αμερικανική υπηκοότητα ειδικός σε θέματα Ρωσίας είχε καταθέσει σε βάρος του κ. Τραμπ στη δίκη για καθαίρεσή του, ενώ τον έχει παρομοιάσει με τον πρόεδρο Πούτιν. Ο εκ νέου διεκδικητής της αμερικανικής προεδρίας έχει σχολιάσει στο παρελθόν για την κα Χιλ ότι «δεν ξέρει τι λέει».

Μιλώντας για τη νέα του αποστολή ο λόρδος Ρόμπερτσον είπε πως η χώρα αντιμετωπίζει ένα «θανατηφόρο κουαρτέτο χωρών που συνεργάζονται μεταξύ τους όλο και περισσότερο». Αν και δεν κατονόμασε αυτές τις τέσσερις χώρες, το σχόλιό του εκλήφθηκε ως αναφορά στις Ρωσία, Ιράν, Βόρεια Κορέα και Κίνα.

Ο Κιρ Στάρμερ είπε: «Θα φροντίσουμε οι αποδυναμωμένες ένοπλες δυνάμεις μας να ενισχυθούν και να είναι σεβαστές, οι αμυντικές δαπάνες να αυξηθούν με υπευθυνότητα και η χώρα μας να έχει τις δυνατότητες που χρειάζονται για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα του Ην. Βασιλείου».



