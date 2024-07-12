Συνάντηση Στάρμερ-Ερντογάν στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ

του Θανάση Γκάβου

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου σερ Κιρ Στάρμερ.

Η ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ αναφέρει πως ο κ. Στάρμερ χαιρέτισε τους βαθείς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και τη σημαντική συνεισφορά των τουρκικών κοινοτήτων στον πολιτισμό και στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σημείωσε πως η Τουρκία είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και πως το Ην. Βασίλειο θέλει να εμβαθύνει τη διμερή σχέση.

Από την πλευρά του ο Τούρκος πρόεδρος συζήτησε τη φιλοδοξία του να ενισχύσει τη διμερή σχέση σε τομείς όπως το εμπόριο, ο τουρισμός, η άμυνα, η πάταξη της τρομοκρατίας, η ενέργεια και η οικονομία.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης το ουκρανικό και καλωσόρισαν την πρόσθετη βοήθεια που συμφωνήθηκε κατά τη σύνοδο.

Στο θέμα της Μέσης Ανατολής ο Κιρ Στάρμερ είπε ότι θέλει να δει μια άμεση εκεχειρία ώστε να ελευθερωθούν οι όμηροι και να περάσει πρόσθετη ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζα.

Η ανακοίνωση του βρετανικού πρωθυπουργικού γραφείου δεν κάνει αναφορά σε συζήτηση περί Κυπριακού μεταξύ των δύο ηγετών.

Ο κ. Στάρμερ είχε διμερείς συναντήσεις και με άλλους ηγέτες στο περιθώριο της συνόδου, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος Μπάιντεν.

Σε δηλώσεις στο BBC, πριν από τη χθεσινοβραδινή συνέντευξη Τύπου του Αμερικανού προέδρου, ο Βρετανός πρωθυπουργός διαβεβαίωσε πως βρήκε τον κ. Μπάιντεν «σε καλή φόρμα».

Εξήρε την «απίστευτη ηγεσία» του στη σύνοδο και πρόσθεσε πως κατά τη διμερή συνάντησή τους ο Τζο Μπάιντεν κάλυψε όλες τις λεπτομέρειες της διμερούς σχέσης.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Ουάσινγκτον ο σερ Κιρ Στάρμερ επαναβεβαίωσε την «ακλόνητη δέσμευση» της Βρετανίας στο ΝΑΤΟ και τη στήριξη των συμμάχων στην Ουκρανία «για την τελική νίκη» έναντι της Ρωσίας.

Κάλεσε δε τους συμμάχους να αυξήσουν το στόχο δαπανών για την άμυνα στο 2,5% του ΑΕΠ, όπως έχει πει και ο ίδιος ότι θα κάνει, χωρίς πάντως να έχει προσδιορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για αυτό.

