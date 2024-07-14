Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε την επίθεση εναντίον του Τραμπ

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ μίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και καταδίκασε την απόπειρα δολοφονίας του στην προεκλογική συγκέντρωση του Μπάτλερ, ανέφερε μια κυβερνητική πηγή.

Ο Στάρμερ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στα θύματα και τις οικογένειές τους και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον Τραμπ και τους τραυματίες, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

