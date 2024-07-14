Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε την επίθεση εναντίον του Τραμπ

Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Βρετανού πρωθυπουργού και του πρώην προέδρου των ΗΠΑ

Στάρμερ Τραμπ

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ μίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και καταδίκασε την απόπειρα δολοφονίας του στην προεκλογική συγκέντρωση του Μπάτλερ, ανέφερε μια κυβερνητική πηγή.

Ο Στάρμερ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στα θύματα και τις οικογένειές τους και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον Τραμπ και τους τραυματίες, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κιρ Στάρμερ Ντόναλντ Τραμπ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark