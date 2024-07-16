Για έναν υποψήφιο για τον Λευκό Οίκο η επιλογή του αντιπροέδρου του έχει συχνά στόχο να προσελκύσει μια διαφορετική ομάδα ψηφοφόρων ή να αντισταθμίσει τις αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί στην εικόνα ή το πρόγραμμά του.

Για ποιο λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε τον Τζ. Ντ. Βανς, έναν λευκό πλούσιο άνδρα όπως και ο ίδιος, γερουσιαστή του Οχάιο, μια πολιτεία που είχε ούτως ή άλλως πολλές πιθανότητες να κερδίσει;

Ακόμη κι αν ο αντίπαλός του, ο 81χρονος Τζο Μπάιντεν αντιμετωπίζει περισσότερα ερωτήματα για την ηλικία και τις νοητικές του ικανότητες από εκείνον, ο Τραμπ γνωρίζει ότι στα 78 του χρόνια δεν είναι νέος. Και σε περίπτωση αποχώρησης του Δημοκρατικού από την κούρσα προς όφελος, για παράδειγμα, της Κάμαλα Χάρις, η ηλικία του δισεκατομμυριούχου είναι πολύ πιθανό να βρεθεί στο μικροσκόπιο.

Εξ ου και το ενδιαφέρον για τον 39χρονο Τζ. Ντ. Βανς ο οποίος ήρθε για να ρίξει τον μέσο όρο ηλικίας του διδύμου.

Αν εκλεγεί ο Τραμπ, ο Βανς -- ένας πρώην στρατιωτικός και επιτυχημένος συγγραφέας που προέρχεται από μια φτωχή οικογένεια των μεσοδυτικών πολιτειών των ΗΠΑ, τη λεγόμενη «ζώνη της σκουριάς», και έκανε καριέρα στη Σίλικον Βάλεϊ-- θα γίνει ο τρίτος νεότερος αντιπρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ. Θα φέρει έναν αέρα ανανέωσης στον Λευκό Οίκο.

Αν και στο παρελθόν έχει επικρίνει τον Τραμπ, ο Τζ. Ντ. Βανς έκανε στροφή 180° μοιρών και έγινε ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του δισεκατομμυριούχου και της ιδεολογίας του MAGA “Make America Great Again”.

Αφού έσβησε και απαρνήθηκε παλιές του αναρτήσεις, ο συντηρητικός γερουσιαστής του Οχάιο προωθεί με πάθος τις ιδέες του Τραμπ, τασσόμενος υπέρ της μάχης κατά της μετανάστευσης και υπέρ του οικονομικού προστατευτισμού.

Απέδειξε την πίστη του στον μέντορά του υπερασπιζόμενος με νύχια και με δόντια τον ισχυρισμό του ότι του έκλεψαν τις εκλογές το 2020.

Το Σάββατο, λίγες ώρες μετά την απόπειρα κατά της ζωής του Τραμπ, ο Τζ. Ντ. Βανς κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ότι με τη ρητορική του για τους κινδύνους που κρύβει ο τραμπισμός «προκάλεσε άμεσα αυτή την απόπειρα δολοφονίας».

Τέλος, για τον Τραμπ ο οποίος καταφέρεται κατά των πολιτικών ελίτ στην Ουάσινγκτον ήταν δεδομένο ότι θα επιλέξει έναν αντισυστημικό υποψήφιο, πολύ κοντινό στον γιο του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Εξάλλου ο Ρεπουμπλικάνος δεν θέλει να δει να επαναλαμβάνεται η κακή εμπειρία που είχε με τον προηγούμενο αντιπρόεδρό του, τον Μάικ Πενς. Αυτός, έπειτα από χρόνια πίστης στον Τραμπ, αρνήθηκε να υποκύψει στα αιτήματά του στις 6 Ιανουαρίου 2021 να μην επικυρώσει τη νίκη του Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές.

«Ο Τραμπ επέλεξε τον Τζ. Ντ. Βανς ως υποψήφιο αντιπρόεδρο διότι θα κάνει αυτό που αρνήθηκε να κάνει ο Πενς στις 6 Ιανουαρίου: να τεθεί στην υπηρεσία του Τραμπ και του ακραίου προγράμματός του MAGA, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να παραβιάσει τον νόμο και ανεξαρτήτως της βλάβης που θα προκαλέσει στον αμερικανικό λαό», εκτίμησε η Τζεν Ο’ Μάλεϊ διευθύντρια της προεκλογικής εκστρατείας του Μπάιντεν.

Κι αν ο Τραμπ λογικά θα κέρδιζε στο Οχάιο, ο Τζ. Ντ. Βανς ενδέχεται να τον βοηθήσει να κερδίσει και στις γειτονικές πολιτείες Μίσιγκαν και Πενσιλβάνια όπως και στο Ουισκόνσιν.

Τρεις πολιτείες- κλειδιά που υπέφεραν από την αποβιομηχανοποίηση και είναι ικανές η κάθε μία από μόνη της να αλλάξει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών. Με τον Βανς ο Τραμπ καταφέρνει να εδραιώσει μια στέρεη εκλογική βάση εκεί.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Fox News ο Ρεπουμπλικάνος είχε αναφέρει τη διεύρυνση της εκλογικής του βάσης ως ένα στοιχείο το οποίο αναζητούσε στον υποψήφιο που θα επέλεγε για την αντιπροεδρία.

«Χρειάζεται κάποιος που θα μας βοηθήσει να εκλεγούμε», είχε τονίσει ο Τραμπ.

Όμως ο Τραμπ δεν σκεφτόταν μόνο τις προεδρικές εκλογές όταν επέλεξε τον Βανς. Οι Ρεπουμπλικάνοι επιδιώκουν να κερδίσουν την έδρα του γερουσιαστή στο Οχάιο, προκειμένου να ανακτήσουν και τον έλεγχο της Γερουσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.