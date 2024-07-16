Να συνεργαστεί «πλήρως» στην ανεξάρτητη έρευνα, που έχει στόχο να απαντηθεί το ερώτημα πώς ένας ελεύθερος σκοπευτής μπόρεσε να βρεθεί τόσο κοντά στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, δεσμεύτηκε χθες, Δευτέρα, η Μυστική Υπηρεσία της χώρας, η οποία τελεί υπό πίεση μετά την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ το περασμένο Σάββατο.

«Το ερώτημα είναι: θα έπρεπε να έχουν προβλέψει αυτό που συνέβη; (…) Το ερώτημα αυτό παραμένει ανοιχτό», δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό δίκτυο η οποία μεταδόθηκε χθες το βράδυ. Ωστόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξήρε τους πράκτορες που «διακινδύνευσαν τη ζωή τους» στη διάρκεια των πυροβολισμών και δήλωσε ότι αισθάνεται «ασφάλεια με την Μυστική Υπηρεσία».

Πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί εξάλλου να καλύπτει το κίνητρο του 20χρονου δράστη της επίθεσης Τόμας Μάθιου Κρουκς, ο οποίος εξουδετερώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας, αφού οπλισμένος με ημιαυτόματο τουφέκι έριξε το Σάββατο αρκετούς πυροβολισμούς κατά του πρώην προέδρου από την στέγη κτιρίου, που απείχε μόλις περίπου 150 μέτρα από το σημείο στο οποίο βρισκόταν ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για την προεδρία σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τραυματίστηκε από την επίθεση και δήλωσε ότι σφαίρα «διαπέρασε» το πάνω μέρος του αυτιού του. Οι φωτογραφίες του πρώην προέδρου με αίμα να κυλά στο πρόσωπό του και τη γροθιά του σηκωμένη στον αέρα έχουν ήδη περάσει στην Ιστορία.

Ένας παριστάμενος σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά.

Η Μυστική Υπηρεσία βρίσκεται έκτοτε υπό ολοένα και μεγαλύτερη πίεση, μολονότι ο Δημοκρατικός πρόεδρος έχει, σύμφωνα με την εκπρόσωπό του, εμπιστοσύνη στην διευθύντριά της, την Κίμπερλι Τσιτλ.

Η επιφορτισμένη μεταξύ άλλων με την προστασία των προέδρων και των πρώην προέδρων Μυστική Υπηρεσία συνεργάζεται «με όλες τις τοπικές, κρατικές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες για να γίνει κατανοητό τι συνέβη, ο τρόπος που συνέβη και ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αποτρέψουμε να επαναληφθεί ένα τέτοιο γεγονός», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Τσιτλ.

«Κατανοούμε το πόσο σημαντική είναι η ανεξάρτητη εξέταση που ανακοινώθηκε χθες από τον πρόεδρο Μπάιντεν και θα συμμετάσχουμε σε αυτήν πλήρως», πρόσθεσε.

Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε την Κυριακή ότι διέταξε τη διεξαγωγή «ανεξάρτητης» έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες διαπράχθηκε η απόπειρα δολοφονίας του Ντόλαντ Τραμπ, τον οποίο αναμένεται να αντιμετωπίσει στις κάλπες στις 5 Νοεμβρίου.

Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Αλεχάντρο Μαγιόρκας της κυβέρνησής του δήλωσε χθες ότι αυτή η έρευνα θα ξεκινήσει «το ταχύτερο δυνατό» και ότι είναι θέμα «ημερών». Τα πορίσματα θα δημοσιοποιηθούν και «είναι πολύ σημαντικό αυτή η ανεξάρτητη εξέταση να χαίρει της εμπιστοσύνης του πληθυσμού», σημείωσε.

Ο Μπάιντεν δήλωσε επίσης ότι ζήτησε από την επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας να επανεξεταστούν «όλα τα μέτρα ασφαλείας» που έχουν ληφθεί για το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που διεξάγεται στις βόρειες ΗΠΑ από χθες ως την Πέμπτη.

Η Κίμπερλι Τσιτλ εξέφρασε την «εμπιστοσύνη» της στο σχέδιο που έχει καταρτιστεί για την ασφάλεια του συνεδρίου, το οποίο «επαναξιολογήθηκε και ενισχύθηκε μετά» τα γεγονότα του Σαββάτου.

Η Μυστική Υπηρεσία οφείλει κυρίως να δώσει εξηγήσεις μετά τη μετάδοση βίντεο ανθρώπων που παρευρίσκονταν στην προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια και είχαν εκπλαγεί από την παρουσία του δράστη στην στέγη και προσπαθούσαν να ειδοποιήσουν τις δυνάμεις της τάξης. Σύμφωνα με ανάλυση της Washington Post, μετά τις πρώτες αυτές προειδοποιήσεις από τον κόσμο πέρασαν 86 δευτερόλεπτα έως ότου ο δράστης αρχίσει να πυροβολεί κατά του Τραμπ.

Το ειδησεογραφικό δίκτυο CNN μετέδωσε χθες ότι το κτίριο στο οποίο βρισκόταν ο δράστης δεν είχε ελεγχθεί εξονυχιστικά από τη Μυστική Υπηρεσία, η οποία είχε στηριχθεί, σύμφωνα με την ίδια, στις τοπικές δυνάμεις της τάξης για την εγγύηση της ασφάλειας του μέρους αυτού.

Επίσης, σύμφωνα με το NBC News, η στέγη αυτή είχε χαρακτηριστεί από την Μυστική Υπηρεσία ως «δυνητικά τρωτό σημείο».

«Δεν είναι απαραίτητο να είσαι ειδικός στην ασφάλεια για να διαπιστώσεις εδώ τις αδυναμίες», κατήγγειλε στο CNN ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής του Οχάιο Μάικ Τέρνερ, επικεφαλής της επιτροπής πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Το γεγονός ότι ο δράστης «μπόρεσε να πυροβολήσει, ενώ είχε ήδη εντοπιστεί, ενώ η θέση του είχε εντοπιστεί, είναι απλώς κάτι που προκαλεί σύγχυση και κατάπληξη», σημείωσε.

Χθες στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε «επιτακτικό» η Μυστική Υπηρεσία να παράσχει προστασία σε άλλον υποψήφιο στις προεδρικές εκλογές: τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ο θείος του οποίου, ο πρόεδρος «JFK», και ο πατέρας του, ο Δημοκρατικός υποψήφιος Μπόμπι Κένεντι, δολοφονήθηκαν.

Αυτό έγινε, σύμφωνα με τον Αλεχάντρο Μαγιόρκας: Ο Τζο Μπάιντεν έδωσε εντολή ο Κένεντι να τεθεί υπό προστασία. «Ευχαριστώ τον πρόεδρο Μπάιντεν», αντέδρασε αυτός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

