Κατς: Το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο - «Σοβαρό λάθος» η συμφωνία, λέει ο Μπεν Γκβιρ

Το Ισραήλ θα συνεχίσει τις χερσαίες επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο και οι λιβανέζοι κάτοικοι, οι οποίοι έχουν υποχρεωθεί από το Ισραήλ να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, δεν θα μπορούν να επιστρέψουν, δήλωσε σήμερα ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς.

Τα σχόλιά του έγιναν μία ημέρα αφού ο Λίβανος και το Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι συμφώνησαν στη διάρκεια συνομιλιών στην Ουάσινγκτον να θέσουν σε εφαρμογή μια κατάπαυση του πυρός. Η συμφωνία εξαρτάται από το αν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός από τη μαχητική σιιτική λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ.

Σε δήλωσή του, ο Κατς λέει ότι στρατεύματα θα παραμείνουν στην περιοχή που το Ισραήλ αποκαλεί ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο, περιλαμβανομένης της περιοχής του Κάστρου Μποφόρ, ενός φρουρίου 900 ετών που κατελήφθη στο Σάββατο από το Ισραήλ.

Ο ίδιος δήλωσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει «να καταστρέφει τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχή» ενώ έχει «ελευθερία δράσης, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, για να πλήττει τη Βηρυτό ως απάντηση σε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών κοινοτήτων και ισραηλινού εδάφους».

Επικρίνει τη συμφωνία ο Μπεν Γκβιρ

Ο σκληροπυρηνικός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, επέκρινε τη συμφωνία για εκεχειρία χαρακτηρίζοντάς τη «σοβαρό λάθος και ουτοπία συμβούλων που παρασύρουν τον πρωθυπουργό σε λανθασμένες αποφάσεις».

«Η Χεζμπολάχ θα γίνει μόνο ισχυρότερη και, αντί να τη νικήσει, το Ισραήλ συμβιβάζεται με την ίδια την ύπαρξή της», δήλωσε ο ακροδεξιός υπουργός στο X.

«Υπάρχουν στιγμές που πρέπει να ξέρει κανείς πώς να λέει ‘’όχι’’ ακόμη και στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, και αν δεν το κάνουμε, θα αντιμετωπίσουμε τη Χεζμπολάχ την επόμενη φορά που θα είναι πολύ πιο ισχυρή και πιο επικίνδυνη».

Η οργάνωση δεν έχει αποσυρθεί από το νότιο τμήμα του ποταμού Λιτάνι, σημείωσε ο Μπεν Γκβίρ, και αμφισβήτησε την ικανότητα του λιβανικού στρατού να επιβάλει τη συμφωνία.

הפסקת האש עם לבנון היא טעות חמורה וחלומות באספמיה של יועצים שגוררים את ראש הממשלה להחלטות לא נכונות.



חיזבאללה לא יצא מהאזור שמדרום לליטני, ולצבא לבנון אין שום דרך לכפות עליו את הפינוי.



מדינת לבנון היא שותפה של חיזבאללה. יש שרים בממשלה שלה מטעם חיזבאללה, ובצבא לבנון משרתים קרובי… — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) June 4, 2026

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Πηγή: skai.gr

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