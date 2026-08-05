Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά κοντά στη ΒΙ.ΠΕ Κορωπίου - 112 στους κατοίκους

Η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Δρίγγια της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Κορωπί

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο πλησίον της ΒΙ.ΠΕ Κορωπίου και συγκεκριμένα στην περιοχή Δρίγγια. 

Mάλιστα οι κάτοικοι έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προκειμένου να παραμένουν σε ετοιμότητα. 

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο σημείο έχουν σπεύσει 52 πυροσβέστες με  3 ομάδες πεζοπόρου, 14 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Παράλληλα, υδροφόρες συντρέχουν στο έργο κατάσβεσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Πυρκαγιά Κορωπί
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark

Απόρρητο