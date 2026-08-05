Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο πλησίον της ΒΙ.ΠΕ Κορωπίου και συγκεκριμένα στην περιοχή Δρίγγια.
Mάλιστα οι κάτοικοι έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προκειμένου να παραμένουν σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) August 5, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Δρίγγια της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Για την κατάσβεση της φωτιάς στο σημείο έχουν σπεύσει 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου, 14 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Παράλληλα, υδροφόρες συντρέχουν στο έργο κατάσβεσης.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δρίγγια Κορωπίου. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου, 14 οχήματα, 2 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 5, 2026
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