Τουλάχιστον 182 οι νεκροί από τις κατολισθήσεις στην Ινδία - Ο στρατός προσπαθεί να στήσει μεταλλική γέφυρα

Ινδοί στρατιώτες προσπαθούσαν σήμερα να ολοκληρώσουν την κατασκευή μεταλλικής γέφυρας για να συνδέσουν και πάλι τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τις κατολισθήσεις στην Κεράλα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για επιζώντες καθώς και οι προσπάθειες ανάσυρσης πτωμάτων μετά την καταστροφή που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 182 ανθρώπους.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις στο νότιο κρατίδιο Κεράλα, έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Ινδίας, είχαν ως αποτέλεσμα να καταρρεύσουν οι πλαγιές λόφων νωρίς την Τρίτη και χείμαρροι λάσπης, νερού και βράχων να σαρώσουν φυτείες τσαγιού και μικρούς οικισμούς.

Μηχανικοί του στρατού προσπαθούσαν να στήσουν γέφυρα μήκους 58 μέτρων, για να μεταφέρουν βαρύ εξοπλισμό από την κοντινότερη πόλη Τσουραλμάλα στην πληγείσα περιοχή Μουντακάι, καθώς χθες τα νερά τοπικού ποταμού παρέσυραν αυτοσχέδια γέφυρα. Η βασική γέφυρα κατέρρευσε λόγω των κατολισθήσεων την Τρίτη.

Σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών διάσωσης και κατοίκους της περιοχής, έχουν διασωθεί όλοι όσοι εγκλωβίστηκαν σε σημεία όπως φυτείες τσαγιού.

Οι αρχές δηλώνουν ότι δεν αναμένουν να εντοπίσουν άλλους επιζώντες και οι προσπάθειες πλέον επικεντρώνονται στην περισυλλογή των νεκρών.

Η καταστροφή ήταν η χειρότερη στην Κεράλα μετά τις φονικές πλημμύρες του 2018. Ειδικοί δήλωσαν ότι στην περιοχή είχαν σημειωθεί έντονες βροχοπτώσεις τις τελευταίες δύο εβδομάδες που είχαν ως αποτέλεσμα να μαλακώσει το έδαφος πριν από τις ακραίες βροχοπτώσεις της Δευτέρας που προκάλεσαν τις κατολισθήσεις.

Σύμφωνα με τις αρχές, έχουν ανασυρθεί 182 πτώματα ενώ 206 άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται. Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός Asianet έκανε λόγο για 281 νεκρούς.

Σχεδόν 1.600 άνθρωποι έχουν διασωθεί τις δύο τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ σχεδόν 350 κτίρια έχουν πληγεί.

Ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή της μεταλλικής γέφυρας και οι αρχές θα είναι σε θέση να επιταχύνουν τις έρευνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.