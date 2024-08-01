Ο επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, ο Μοχάμεντ Ντέιφ, σκοτώθηκε σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη Γάζα τον περασμένο μήνα, δήλωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός, μία ημέρα αφού ο πολιτικός ηγέτης της οργάνωσης Ισμαήλ Χανίγια δολοφονήθηκε στην Τεχεράνη.

«Οι IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) ανακοινώνουν ότι στις 13 Ιουλίου του 2024 μαχητικά αεροσκάφη των IDF έπληξαν την περιοχή της Χαν Γιούνις και ύστερα από αξιολόγηση των μυστικών πληροφοριών μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι ο Μοχάμεντ Ντέιφ εξουδετερώθηκε στο χτύπημα», ανακοίνωσε ο στρατός.

Ο Ντέιφ, ο οποίος ήταν 58 ετών, θεωρείται ότι ήταν από τους εγκεφάλους της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, ο οποίος τώρα βρίσκεται στην 300ή ημέρα του και ήταν εκείνος που ανακοίνωσε με ηχητικό μήνυμα της Χαμάς το πρωί της 7ης Οκτωβρίου την επιχείρηση «Κατακλυσμός του Αλ Ακσά».

Μια από τις κυρίαρχες προσωπικότητες της Χαμάς, ο Ντέιφ ανήλθε στις τάξεις της οργάνωσης μέσα σε 30 χρόνια, αναπτύσσοντας το δίκτυο σηράγγων της και την τεχνογνωσία της στην κατασκευή βομβών

Για δεκαετίες είναι στην κορυφή της λίστας του Ισραήλ με τα πλέον καταζητούμενα πρόσωπα και θεωρείται προσωπικά υπεύθυνος για τους θανάτους δεκάδων Ισραηλινών σε βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας.

Είχε επιβιώσει από επτά απόπειρες του Ισραήλ να τον σκοτώσει –η πιο πρόσφατη το 2021.

Σύμφωνα με πηγές της Χαμάς, είχε χάσει το ένα μάτι του και είχε τραυματιστεί σοβαρά στο ένα πόδι του σε μια από τις απόπειρες δολοφονίας εις βάρος του.

Η οργή του Αλ-Ακσα

Υπάρχουν μόνο τρεις φωτογραφίες του Ντέιφ: η μια όταν ήταν στα 20 του περίπου, η άλλη στην οποία κρύβεται το πρόσωπό του γιατί φοράει μάσκα και μια από την σκιά του, η οποία χρησιμοποιήθηκε κατά την μετάδοση του μηνύματός του στις 7 Οκτωβρίου.

Μιλούσε σπανίως και ποτέ δεν εμφανιζόταν δημοσίως. Επομένως, όταν το κανάλι της Χαμάς ανακοίνωσε ότι επρόκειτο να μιλήσει εκείνη την ημέρα, οι Παλαιστίνιοι κατάλαβαν ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε.

"Σήμερα η οργή του Αλ-Ακσα, η οργή του λαού και του έθνους μας εξερράγη. Μουτζαχεντίν (μαχητές) μας, σήμερα είναι η ημέρα σας για να κάνεται αυτό τον εγκληματία να καταλάβει ότι έληξε ο χρόνος του", έλεγε στο μήνυμά του.

Πηγή που πρόσκειται στην Χαμάς λέει ότι η απόφαση για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου ελήφθη από κοινού από τον Ντέιφ και τον Γιαχία Σινουάρ (Σ.τ.Σ: τον ηγέτη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος διαδέχτηκε τον Ισμαήλ Χανίγια), αλλά ο "αρχιτέκτονας" ήταν ο Ντέιφ.

"Υπάρχουν δύο μυαλά, αλλά μόνο ένας εγκέφαλος", είπε χαρακτηριστικά η πηγή και πρόσθεσε ότι η πληροφορία για την επιχείρηση ήταν γνωστή μόνο σε λιγοστούς ηγέτες της Χαμάς.

Ισραηλινή πηγή ασφαλείας είπε ότι ο Ντέιφ εμπλέκετο άμεσα στον σχεδιασμό και στο επιχειρησιακό κομμάτι της επίθεσης.

Απόπειρα εξαπάτησης

Το σχέδιο, όπως το είχε συλλάβει ο Ντέιφ, περιελάμβανε μια παρατεταμένη απόπειρα εξαπάτησης. Το Ισραήλ οδηγήθηκε να πιστέψει ότι η Χαμάς--σύμμαχος του ισραηλινού εχθρού Ιράν-- δεν ενδιαφερόταν να ξεκινήσει πόλεμος και αντίθετα επικεντρωνόταν στην οικονομική ανάπτυξη της Γάζας της οποίας την εξουσία ανέλαβε το 2007.

Αλλά ενώ το Ισραήλ ξεκίνησε να παρέχει οικονομικά κίνητρα στους εργαζόμενους στη Γάζα, οι μαχητές της οργάνωσης εκπαιδεύονταν, συχνά μπροστά στα μάτια του ισραηλινού στρατού, αποκάλυψε η πηγή που πρόσκειται στην Χαμάς.

Μιλώντας με ήρεμη φωνή ο Ντέιφ είπε στην ανακοίνωση της επίθεσης ότι η Χαμάς είχε επανειλημμένως προειδοποιήσει το Ισραήλ να σταματήσει τα εγκλήματα εις βάρος των Παλαιστινίων, να απελευθερώσει τους κρατούμενους και να σταματήσει την οικειοποίηση της παλαιστινιακής γης. Η οργάνωση είχε πλέον αποφασίσει ''να δώσει ένα τέλος σε όλο αυτό", έλεγε.

Τον Μάιο του 2024 ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου είπε ότι είχε ζητήσει την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης εις βάρος του Ντέιφ, του Σινουάρ και ενός άλλου ηγέτη της Χαμάς για την επίθεση του Οκτωβρίου και εις βάρος του Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνάς του για την απάντηση του Ισραήλ.

Τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς απέρριψαν τις κατηγορίες του ΔΠΔ και δήλωσαν αντίθετοι στο ότι η ανακοίνωση του διεθνούς δικαστηρίου τους εξίσωνε παρότι αντιμετώπιζαν διαφορετικές κατηγορίες.

Γεννημένος με το όνομα Μοχάμαντ Μάσρι το 1965 στον προσφυγικό καταυλισμό της Χαν Γιούνις, που στήθηκε μετά τον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1948, έγινε γνωστός ως Μοχάμεντ Ντέιφ αφού εντάχθηκε στην Χαμάς στην διάρκεια της πρώτης Ιντιφάντα, της παλαιστινιακής εξέγερσης που ξεκίνησε το 1987.

Συνελήφθη από το Ισραήλ το 1989 και πέρασε 16 μήνες στην απομόνωση, σύμφωνα με πηγή της Χαμάς.

Ο Ντέιφ είχε πτυχίο Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας από το Ισλαμικό Πανεπιστήμιο στη Γάζα, ενώ ως φοιτητής ήταν επικεφαλής της επιτροπής για την διασκέδαση των φοιτητών και παρουσίαζε θεατρικές κωμωδίες.

Η σύζυγός του, ο 7 μηνών γιος του και η τρίχρονη κόρη του σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό το 2014.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ,Reuters

