Κατηγορίες για τον φόνο των τριών κοριτσιών στο Σάουθπορτ της Βρετανίας, αλλά και για ακόμη 10 απόπειρες δολοφονίας απαγγέλθηκαν εναντίον ενός 17χρονου που βρίσκεται ήδη υπό κράτηση, ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία.

Η Bebe King, έξι ετών, η Elsie Dot Stancombe, επτά και η εννιάχρονη Alice Dasilva Aguiar πέθαναν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε εκδήλωση με θέμα την Taylor Swift στην πόλη Merseyside τη Δευτέρα.

Εναντίον του εφήβου, ο οποίος πρόκειται να παρουσιαστεί στο Ειρηνοδικείο της πόλης του Λίβερπουλ αργότερα την Πέμπτη, έχουν επίσης απαγγελθεί 10 κατηγορίες απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Άλλα οκτώ παιδιά και δύο ενήλικες που συμμετείχαν στην εκδήλωση στο διαστημικό κέντρο του Χαρτ τραυματίστηκαν, κάποιοι εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος δεν κατονομάζεται λόγω ηλικίας, έχει κατηγορηθεί και για την κατοχή του μαχαιριού.

Η Ursula Doyle, αναπληρώτρια γενική εισαγγελέας για την εισαγγελική υπηρεσία Mersey-Cheshire, δήλωσε: «Υπενθυμίζουμε σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η ποινική διαδικασία εναντίον του κατηγορουμένου είναι ενεργή και ότι έχει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην υπάρχει αναφορά, σχολιασμός ή ανταλλαγή πληροφοριών στο διαδίκτυο που θα μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να βλάψει αυτές τις διαδικασίες.

«Οι σκέψεις μας παραμένουν στις οικογένειες όλων εκείνων που επλήγησαν από αυτά τα οδυνηρά γεγονότα».

Η Αρχηγός της Αστυνομίας του Μέρσεϊσαϊντ Σερένα Κένεντι είπε: «Αν και αυτές οι κατηγορίες αποτελούν σημαντικό ορόσημο σε αυτήν την έρευνα, αυτή παραμένει σε μεγάλο βαθμό ενεργή και συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τους συνεργάτες μας από την αστυνομία του Λανκασάιρ και την αντιτρομοκρατική αστυνομία».

Στο καλοκαιρινό μάθημα χορού των διακοπών στην οδό Χαρτ στο Σάουθπορτ συμμετείχαν παιδιά δημοτικού σχολείου ηλικίας έξι έως 10 ετών. Δύο ενήλικες τραυματίστηκαν σοβαρά «γενναία» προσπαθώντας να προστατεύσουν τα παιδιά από την επίθεση, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σε διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν για το περιστατικό, περισσότεροι από 100 άνθρωποι συνελήφθησαν στο κέντρο του Λονδίνου το βράδυ της Τετάρτης, ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Η Met ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε συλλήψεις για μια σειρά από αδικήματα, όπως βίαιη αναταραχή, επίθεση σε εργαζόμενο έκτακτης ανάγκης και παραβίαση των συνθηκών διαμαρτυρίας το απόγευμα της Τετάρτης.

Αναταραχές είχαν σημειωθεί και την Τρίτη στο Σάουθπορτ.

Μια μεγάλη ομάδα διαδηλωτών επιτέθηκε στο μπροστινό μέρος ενός τζαμιού, πετώντας τούβλα, μπουκάλια, πυροτεχνήματα και πέτρες, ενώ οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν ασπίδες για να αμυνθούν καθώς οι διαδηλωτές εκτόξευσαν εναντίον τους αντικείμενα. Πυρπολήθηκε και ένα αστυνομικό όχημα.

Η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ είπε ότι περισσότεροι από 50 αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε μια «παρατεταμένη και άγρια επίθεση». Οι αρχές είπαν ότι στα βίαια επεισόδια πιστεύεται ότι ενεπλάκησαν υποστηρικτές του English Defense League.

Πρόσθεσε ότι οι διαδηλωτές είχαν υποκινηθεί από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανέφεραν ότι η επίθεση είχε ισλαμιστικά κίνητρα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.