«Φως» στο σκοτεινό παρόν του Μάικλ Σουμάχερ φέρεται να ρίχνει ένας κολλητός φίλος του θρύλου της Formula 1.

Δημοσιογράφος που καλύπτει το άθλημα του πρωταθλητή και έχει πάρει πολλές συνεντεύξεις από τον «Σούμι», υποστηρίζει πώς έχει μιλήσει με «στενό» φίλο του.

Ειδικότερα ο Craig Scarborough μιλώντας στην εφημερίδα The Sun είπε: «Μίλησα με κάποιον που είναι πολύ, πολύ κοντά του και μου εξήγησε ότι δεν πρόκειται να ακούσουμε άλλα νέα του».

Η ενημέρωση του Σκάρμπορο για τον Σουμάχερ έρχεται λίγο αφότου ο Φλάβιο Μπριατόρε έδωσε μια εικόνα για την κατάσταση του πρώην οδηγού, 12 χρόνια μετά το ατύχημα στο σκι που του προκάλεσε τον τραυματισμό στον εγκέφαλο που του άλλαξε τη ζωή.

O Μίκαελ Σουμάχερ, και η σύζυγός του Κορίνα Σουμάχερ, το 2001.Photo AP

Ο 75χρονος Μπριατόρε μιλώντας στην Corriere della Sera σημείωσε χαρακτηριστικά πως «αν κλείσω τα μάτια μου τον βλέπω να χαμογελάει μετά από μια νίκη» και πρόσθεσε: «Προτιμώ να τον θυμάμαι έτσι παρά απλώς ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι. Η Κορίνα κι εγώ μιλάμε συχνά, όμως.»

Τις δηλώσεις αυτές ο Μπριατόρε τις είχε κάνει μετά την αποκάλυψη της πρώην συζύγου του, Ελιζαμπέτα Γκρεγκοράτσι που είχε πει ότι «ο Μάικλ δεν μιλάει, επικοινωνεί με τα μάτια του» καθώς και ότι «μόνο τρία άτομα μπορούν να τον επισκεφτούν και ξέρω ποιοι είναι».

Το ντοκιμαντέρ

Οι ισχυρισμοί ότι ο Σουμάχερ δεν μπορεί να μιλήσει φάνηκαν να επιβεβαιώνονται και από τον γιο του, Μικ, κατά τη διάρκεια ενός ντοκιμαντέρ του Netflix το 2021 για τη ζωή του πατέρα του.

Ο 26χρονος οδηγός είπε: «Νομίζω ότι εγώ και ο μπαμπάς καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον με διαφορετικό τρόπο τώρα».

Στο ίδιο ντοκιμαντέρ, η σύζυγός του Σουμάχερ, Κορίνα, αποκαλύπτει ότι συνεχίζει να υποβάλλεται σε πρόγραμμα αποκατάστασης για τους τραυματισμούς που του άλλαξαν τη ζωή και ισχυρίστηκε ότι τώρα είναι «διαφορετικός, αλλά εδώ».

"It was such a special day" ❤️



Bono and Shov re-watch Michael @schumacher's epic 2012 Monaco Grand Prix qualifying lap ⚡👇 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 21, 2025

