Κυρίως χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής βρίσκονται στη «μαύρη λίστα» του Ντόναλντ Τραμπ, που απαγορεύει την είσοδο στις ΗΠΑ σε πολίτες 12 χωρών.

Οι χώρες αυτές είναι αντιμέτωπες με πλήρεις απαγορεύσεις, που θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα, ενώ πολίτες από επτά ακόμη χώρες θα αντιμετωπίσουν μερικούς περιορισμούς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αιτιολόγησε το εν λόγω «ταξιδιωτικό μπλόκο», υπενθυμίζοντας την αντισημιτική επίθεση στο Κολοράντο.

Την Κυριακή, ένας άνδρας πέταξε εμπρηστικούς μηχανισμούς εναντίον συμμετεχόντων σε εβδομαδιαία πορεία σε πόλη της πολιτείας, η οποία πραγματοποιούνταν σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Επικαλούμενος την παραπάνω επίθεση ο πρόεδρος των ΗΠΑ, έθεσε ζήτημα εθνικής ασφαλείας.

Άλλοι λόγοι που αναφέρθηκαν ως «αρωγοί» στη λήψη της απόφασης του Τραμπ, αφορούν τη φερόμενη παραβίαση των κανόνων έκδοσης βίζας των ΗΠΑ από άτομα προερχόμενα από τις συγκεκριμένες χώρες. Ακολουθεί μια πιο προσεκτική ματιά σε ορισμένα από τα επιχειρήματα του προέδρου.

Αφγανιστάν

Μια σειρά από κατηγορίες έχουν διατυπωθεί εναντίον του Αφγανιστάν στο προεδρικό διάταγμα που υπέγραψε ο Τραμπ. Το έγγραφο τονίζει ότι οι Ταλιμπάν, οι οποίοι ελέγχουν τη χώρα, είναι μια Ειδικά Ονομασμένη Παγκόσμια Τρομοκρατική Ομάδα (SDGT).

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου η κυβέρνηση Τραμπ φάνηκε να δείχνει ότι πιστεύει πως η κατάσταση είχε βελτιωθεί στο Αφγανιστάν, όταν ανακοίνωσε το τέλος του Προσωρινού Προστατευόμενου Καθεστώτος (TPS) για τους Αφγανούς που ζουν στις ΗΠΑ.

Το Αφγανιστάν κατηγορείται περαιτέρω από τον Τραμπ ότι δεν διαθέτει «αρμόδια ή συνεργάσιμη» κεντρική αρχή για την έκδοση διαβατηρίων ή πολιτικών εγγράφων. Όπως και με άλλες χώρες στη λίστα του Τραμπ, αναφέρεται, επίσης, το ζήτημα των Αφγανών υπηκόων που υπερβαίνουν την προθεσμία παραμονής τους παραβιάζοντας τις βίζες.

Ιράν

Το διάταγμα του Τραμπ χαρακτηρίζει το Ιράν ως κράτος-χορηγό της τρομοκρατίας - μια κατηγορία την οποία το έθνος της Μέσης Ανατολής έχει απορρίψει επανειλημμένως.

Οι ΗΠΑ έχουν στο παρελθόν επικρίνει την Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν, για τη φερόμενη χορηγία ομάδων, όπως είναι η Χαμάς και η Χεζμπολάχ.

Η νέα διακήρυξη του Τραμπ αναφέρει ότι η χώρα αποτελεί «πηγή ενίσχυσης της τρομοκρατίας σε όλο τον κόσμο», δεν συνεργάζεται με τις ΗΠΑ σε θέματα κινδύνων ασφαλείας και «ιστορικά έχει αποτύχει να δεχτεί πίσω τους υπηκόους της, αφού εκείνοι έχουν απελαθεί».

Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω διπλωματικών διαμαχών μεταξύ των δύο πλευρών σχετικά με τη δημιουργία νέας συμφωνίας αναφορικά με τις δυνατότητες κατασκευής πυρηνικών όπλων του Ιράν.

Σομαλία και Λιβύη

Παρόμοιοι λόγοι παρατίθενται και για την περίπτωση της Σομαλίας. Η χώρα της ανατολικής Αφρικής χαρακτηρίζεται από τον Τραμπ ως «ασφαλές καταφύγιο τρομοκρατών». Όπως και το Ιράν, κατηγορείται ότι δεν δέχεται τους υπηκόους της, όταν απελαύνονται από τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο Τραμπ έθιξε ένα ακόμη σημείο: «Η Σομαλία ξεχωρίζει από άλλες χώρες ως προς την αδυναμίαπου η κυβέρνησή της δεν έχει διοίκηση και έλεγχο στην επικράτειά της, γεγονός που περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα των εθνικών της δυνατοτήτων από διάφορες απόψεις».

Η διεθνής κυβέρνηση της Σομαλίας αντιμετωπίζει μια σημαντική πρόκληση από ένοπλους ισλαμιστές. Έχει δεσμευτεί να «συμμετάσχει σε διάλογο για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες που εξέφρασε» ο Τραμπ.

Η Λιβύη, στη βόρεια Αφρική, αναφέρεται για την «ιστορική τρομοκρατική παρουσία» της, η οποία χαρακτηρίζεται ως απειλή για την ασφάλεια των Αμερικανών.

Η Λιβύη και η Σομαλία είναι επίσης μεταξύ των χωρών στη λίστα του Τραμπ που έχουν επικριθεί για τη φερόμενη ανικανότητά τους στην έκδοση διαβατηρίων.

Αϊτή

Το διάταγμα υπογραμμίζει ότι «εκατοντάδες χιλιάδες παράνομοι Αϊτινοί μετανάστες κατέκλυσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν».

Ο Τραμπ επισημαίνει διάφορους αντιληπτούς κινδύνους που αυτό συνεπάγεται - συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας «εγκληματικών δικτύων» και των υψηλών ποσοστών υπέρβασης του χρονικού ορίου της βίζας.

Στοιχεία από την Υπηρεσία Απογραφής των ΗΠΑ υποδηλώνουν ότι περισσότεροι από 852.000 Αϊτινοί ζούσαν στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο του 2024, αν και δεν παρέχουν αναλυτική περιγραφή του πότε έφτασαν αυτοί οι μετανάστες.

Πολλοί ήρθαν μετά από έναν καταστροφικό σεισμό το 2010 ή μετά την έξαρση βίας των συμμοριών που ξέσπασε στη χώρα της Καραϊβικής. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επισημαίνει, επίσης, την έλλειψη κεντρικής εξουσίας στην Αϊτή για θέματα, όπως η αστυνόμευση.

Τσαντ, Κονγκό-Μπραζαβίλ, Ισημερινή Γουινέα

Αυτές οι χώρες κατηγορούνται αποκλειστικά από τον Τραμπ ότι έχουν σχετικά υψηλά ποσοστά υπέρβασης της βίζας.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) ορίζει ως «υπέρβαση της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής», όταν ένα άτομο παραμένει στις ΗΠΑ πέραν της εγκεκριμένης περιόδου εισδοχής του, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία για οποιαδήποτε παράταση. Το «ποσοστό» υποδηλώνει το ποσοστό των ατόμων που υπερέβησαν την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής.

Το κεντροαφρικανικό έθνος Τσαντ επισημαίνεται για την επίδειξη «κατάφωρης περιφρόνησης των νόμων περί μετανάστευσης των Ηνωμένων Πολιτειών».

Το έγγραφο επισημαίνει ένα ποσοστό υπέρβασης της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής 49,54% από τους κατοίκους του Τσαντ με επαγγελματικές ή τουριστικές βίζες το 2023, επικαλούμενο έκθεση του DHS.

Το Κονγκό-Μπραζαβίλ και η Ισημερινή Γουινέα έχουν ισοδύναμα ποσοστά 29,63% και 21,98% αντίστοιχα. Ωστόσο, αυτά τα ποσοστά είναι χαμηλότερα από το Λάος, το οποίο αντιμετωπίζει μικρότερους περιορισμούς.

Μιανμάρ

Η Μιανμάρ - που αναφέρεται ως Τσαντ στη διακήρυξη Τραμπ - κατηγορείται επίσης για υψηλά ποσοστά υπέρβασης της βίζας.

Όπως και με άλλες χώρες στη λίστα, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, η χώρα κατηγορείται περαιτέρω ότι δεν συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για την αποδοχή απελαθέντων Βιρμανών υπηκόων.

Ερυθραία, Σουδάν και Υεμένη

Για καθεμία από αυτές τις χώρες, ο πρώτος ισχυρισμός που διατύπωσε ο Τραμπ είναι ότι έχουν αμφίβολη ικανότητα στην έκδοση διαβατηρίων και πολιτικών εγγράφων.

Η Ερυθραία και το Σουδάν κατηγορούνται περαιτέρω ότι έχουν σχετικά υψηλά ποσοστά παραμονής στις ΗΠΑ μετά τη λήξη της βίζας. Η Ερυθραία κατηγορείται επίσης ότι δεν δημοσιοποιεί τα ποινικά μητρώα των υπηκόων της στις ΗΠΑ και ότι αρνείται να δεχτεί απελαθέντες υπηκόους.

Όπως και η Σομαλία, η Υεμένη κατηγορείται επίσης ότι δεν μπορεί να ελέγξει την ίδια της τη γη. Η διακήρυξη του Τραμπ υπογραμμίζει ότι αποτελεί πεδίο ενεργών στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ μάχονται εναντίον των Χούθι, οι οποίοι έχουν καταλάβει μεγάλο μέρος του βόρειου και δυτικού τμήματος της χώρας κατά τη διάρκεια ενός συνεχιζόμενου εμφυλίου πολέμου.

Μερικοί περιορισμοί

Πολίτες από επτά άλλες χώρες αντιμετωπίζουν μερικούς περιορισμούς:

Η Βενεζουέλα κατηγορείται ότι δεν διαθέτει «αρμόδια ή συνεργάσιμη» κεντρική αρχή για την έκδοση διαβατηρίων και παρόμοιων εγγράφων. Αναφέρονται εκ νέου ισχυρισμοί για υπερβάσεις της διάρκειας παραμονής και άρνηση αποδοχής απελαθέντων. Σε απάντηση, η χώρα της Νότιας Αμερικής χαρακτήρισε την κυβέρνηση Τραμπ ως «υπερεθνικιστές που νομίζουν ότι κατέχουν τον κόσμο».

Η Κούβα χαρακτηρίζεται ως ένα ακόμη «κράτος χορηγός της τρομοκρατίας» - ένας χαρακτηρισμός που έγινε από τις ΗΠΑ το 2021 και καταδικάστηκε από την Αβάνα. Αναφέρεται επίσης μια φερόμενη άρνηση αποδοχής απελαθέντων, όπως και οι υπερβάσεις της βίζας.

Οι υπερβάσεις της καθορισμένης διάρκειας παραμονής παρουσιάζονται και πάλι ως το βασικό ζήτημα στις περιπτώσεις του Μπουρούντι, του Λάος, της Σιέρα Λεόνε, του Τόγκο και του Τουρκμενιστάν.

