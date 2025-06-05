Σε μια κίνηση που αντικατοπτρίζει τη μείωση της στρατιωτικής στήριξης των ΗΠΑ προς το Κίεβο, η κυβέρνηση Τραμπ ανακατευθύνει μια σημαντική τεχνολογία κατά των drone, που επρόκειτο να σταλεί στην Ουκρανία, στις αμερικανικές δυνάμεις.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η αμερικανική Wall Street Journal, το Πεντάγωνο ενημέρωσε διακριτικά το Κογκρέσο την περασμένη εβδομάδα ότι ειδικοί πυροκροτητές για ρουκέτες, που χρησιμοποιεί η Ουκρανία για να καταρρίπτει ρωσικά drones, θα διατεθούν πλέον σε μονάδες της Αεροπορίας των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Σημειώνεται ότι η κίνηση έρχεται μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν κατά την οποία ο Ρώσος πρόεδρος διαμήνυσε ότι η Μόσχα θα απαντήσει δυναμικά στις πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ απουσίασε την Τετάρτη από συνάντηση στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ με Ευρωπαίους υπουργούς Άμυνας, η οποία είχε ως θέμα τον συντονισμό της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Ο Χέγκσεθ έχει προειδοποιήσει ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι θα πρέπει να αναλάβουν το μεγαλύτερο βάρος της μελλοντικής στρατιωτικής στήριξης προς το Κίεβο, ενώ έχει χαρακτηρίσει τον δυτικό Ειρηνικό ως «προτεραιότητα» για το Πεντάγωνο.

Ο υπουργός Άμυνας προχώρησε ακόμη περισσότερο σε εσωτερικό υπόμνημα του περασμένου μήνα. Σε αυτό, εξουσιοδότησε την Ομάδα Ταχείας Απόκτησης Εξοπλισμού (Joint Rapid Acquisition Cell), ένα γραφείο του Πενταγώνου αρμόδιο για την κάλυψη των άμεσων επιχειρησιακών αναγκών, να διαθέσει τους πυροκροτητές στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, παρότι είχαν αγοραστεί αρχικά για την Ουκρανία.

Το Πεντάγωνο ενημέρωσε την Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, σε ένα μήνυμα που δεν είχε δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα, ότι οι πυροκροτητές συνιστούν «επείγον ζήτημα» που εντοπίστηκε από τον Υπουργό Άμυνας», αποκαλύπτει η WSJ.

Η απόφαση να ανακατευθυνθεί το συγκεκριμένο υλικό υπογραμμίζει την έλλειψη κρίσιμων αμυντικών εξαρτημάτων σε μια περίοδο που η Ουκρανία προετοιμάζεται για νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους, ενώ μονάδες της Αμερικανικής Αεροπορίας στη Μέση Ανατολή προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με το Ιράν ή αναζωπύρωση της μάχης με τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη.

Υποστηρικτές της απόφασης τονίζουν ότι το Πεντάγωνο έχει τη νομική ευελιξία να προβεί σε αυτή την ενέργεια βάσει του έκτακτου νομοσχεδίου στρατιωτικών δαπανών που εγκρίθηκε πέρυσι.

Ωστόσο, η κίνηση έχει προκαλέσει ανησυχία σε υποστηρικτές της Ουκρανίας στο Κογκρέσο, οι οποίοι λένε ότι το Πεντάγωνο δεν έχει εξηγήσει ποιο θα είναι το αντίκτυπο για την ουκρανική άμυνα ούτε έχει αποσαφηνίσει κατά πόσο η ανάγκη της Αεροπορίας είναι πράγματι επείγουσα.

«Η δυνατότητα αυτή είναι επείγουσα και ζωτικής σημασίας για την πολυεπίπεδη αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις,» δήλωσε η Σελέστ Γουόλαντερ, πρώην ανώτατη αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας επί διοίκησης Μπάιντεν. «Όμως υπάρχει και επείγουσα ανάγκη να προστατευθεί το αμερικανικό προσωπικό και οι βάσεις στη Μέση Ανατολή από επιθέσεις drones των Χούθι και ενδεχομένως του Ιράν.»

Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε κανονίσει την αποστολή των συγκεκριμένων πυροκροτητών, μαζί με πλήθος άλλων οπλικών συστημάτων, μέσω της Πρωτοβουλίας Βοήθειας για την Ασφάλεια της Ουκρανίας (Ukraine Security Assistance Initiative), η οποία είχε εγκρίνει τη δαπάνη δισεκατομμυρίων δολαρίων από το αμερικανικό δημόσιο για την αγορά όπλων και εξαρτημάτων από αμερικανικές αμυντικές εταιρείες.

Αν και τα κονδύλια του προγράμματος έχουν ήδη εξαντληθεί, οι παραδόσεις έχουν προγραμματιστεί να φτάσουν στην Ουκρανία εντός του έτους και το 2026 — εκτός κι αν η κυβέρνηση Τραμπ ανακατευθύνει επιπλέον συστήματα για την ενίσχυση των αποθεμάτων των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε τη δυνατότητα να αποστείλει στην Ουκρανία στρατιωτικό υλικό αξίας έως 3,85 δισ. δολαρίων από τα αποθέματα του Πενταγώνου, αλλά επέλεξε να μην το κάνει. Παράλληλα, δεν έχει ζητήσει νέα χρηματοδότηση για την Πρωτοβουλία Ασφαλείας για την Ουκρανία.

Οι πυροκροτητές προορίζονται για το Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS). Οι ΗΠΑ παρέχουν αυτή την τεχνολογία στην Ουκρανία εδώ και μερικά χρόνια, και οι Ουκρανοί τη χρησιμοποιούν σε επίγεια αντιαεροπορικά συστήματα για την κατάρριψη ρωσικών drones. Το Πεντάγωνο έχει προβάλει τη συγκεκριμένη τεχνολογία ως εξαιρετικά αποτελεσματική. Βασικό εξάρτημα είναι ο πυροκροτητής εγγύτητας (proximity fuze), ο οποίος πυροδοτεί το εκρηκτικό φορτίο όταν ο πύραυλος πλησιάσει το drone.

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ έχει προσαρμόσει τις συγκεκριμένες ρουκέτες ώστε να εκτοξεύονται από μαχητικά F-16 και F-15E εναντίον drones. Το σύστημα αυτό είναι οικονομικότερο από τα κλασικά βλήματα αέρος-αέρος, όπως τα Sidewinder και AMRAAM.

Σύμφωνα με πηγή από το Κογκρέσο, η Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας εξετάζει την αύξηση της παραγωγής εξαρτημάτων για το αντι-drone σύστημα, ενδεχομένως και μέσω του τρέχοντος νομοσχεδίου. «Η αποτυχία να εξηγηθεί η αναγκαιότητα αυτής της απόφασης δημιουργεί την εντύπωση ότι ίσως είναι τιμωρητική.»



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.