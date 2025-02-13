Τρία χρόνια φυλάκιση για τον εκβιαστή της οικογένειας Σουμάχερ

Σε τρία χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε το άτομο το οποίο εκβίασε την οικογένεια του Μίκαελ Σουμάχερ ζητώντας χρήματα για να μην διαρρεύσει στο διαδίκτυο φωτογραφίες, βίντεο, και ιατρικά αρχεία του πιλότου της Formula 1 από τον τραυματισμό του.

Ο Γιλμάζ Τοζτουρκάν είναι ο ένας από τους τρεις που βρίσκονταν πίσω από την υπόθεση εκβιασμού, ο οποίος κατά τη διάρκεια της δίκης ζήτησε «συγγνώμη» από την οικογένεια του Σουμάχερ, η οποία πάντως δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένη από τις αποφάσεις του δικαστηρίου.

Εκτός του Τοζτουρκάν, ο γιος του Ντάνιελ Λινς καταδικάστηκε σε έξι μήνες φυλάκιση με αναστολή, όπως και ο παλιός σωματοφύλακας του Σουμάχερ Μάρκους Φίτσε στον οποίο επέβαλε το δικαστήριο ποινή δύο ετών με αναστολή.

Όπως διαπιστώθηκε οι τρείς τους είχαν περισσότερα από 1.500 αρχεία παράνομα στην κατοχή τους και ζητούσαν 15 εκατομμύρια ευρώ για να μην… βγάλουν τα αρχεία αυτά στο dark web.

