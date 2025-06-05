

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας επέκρινε την απόφαση της Δύσης να πάρει δισεκατομμύρια ευρώ ρωσικών κατασχεμένων κεφαλαίων που έχουν δεσμευτεί σε ευρωπαϊκές τράπεζες και να τα παραδώσει σε επενδυτές, προειδοποιώντας ότι αποδυναμώνει τη στάση της Ευρώπης έναντι της Μόσχας.

Η κριτική ακολουθεί την κίνηση της βελγικής Euroclear να πάρει 3 δισεκατομμύρια ευρώ (3,4 δισεκατομμύρια δολάρια) από τα μετρητά των Ρώσων επενδυτών που βρίσκονται στην εταιρεία εκκαθάρισης για να αποζημιώσει τους Δυτικούς που έχασαν όταν η Μόσχα κατέσχεσε τα χρήματά τους που βρίσκονταν στη Ρωσία.

Τώρα η Ουκρανία έχει προειδοποιήσει ότι στέλνει λάθος μήνυμα και απειλεί να αποδυναμώσει τη θέση της Ευρώπης όταν συναλλάσσεται με τη Ρωσία, ενώ ζητά να χρησιμοποιήσει το σύνολο των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων του ρωσικού πλούτου που βρίσκονται εγκλωβισμένα στην Ευρώπη για την ανοικοδόμηση και την υπεράσπιση της ταλαιπωρημένης χώρας.

Η θέση της Ουκρανίας

«Εάν οι ιδιώτες επενδυτές αποζημιωθούν πριν από τα θύματα του πολέμου, αυτό δεν θα είναι δικαιοσύνη», δήλωσε η Iryna Mudra, υψηλόβαθμο στέλεχος του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Volodymyr Zelenskiy, στα πρώτα δημόσια σχόλια του Κιέβου σχετικά με την κίνηση αυτή.

«Δημιουργεί μια αντίληψη ασυνέπειας, ότι η Ευρώπη αμφιταλαντεύεται στην αποφασιστικότητά της», δήλωσε η Mudra, αναπληρώτρια επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης της Ουκρανίας, στο Reuters.

«Το διεθνές δίκαιο απαιτεί ο επιτιθέμενος να αποζημιώνει πλήρως το θύμα και όχι τους επενδυτές που εισήλθαν σε μια δικαιοδοσία υψηλού κινδύνου», επεσήμανε η Mudra.

Η κριτική έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τη δυτική συμμαχία που στηρίζει το Κίεβο, με την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παίρνει αποστάσεις από την Ευρώπη και να θέτει υπό αμφισβήτηση τη δέσμευσή της στην άμυνα της Ουκρανίας και τις ρωσικές κυρώσεις.

Η Mudra, τόνισε επίσης τη σημασία της διατήρησης του ελέγχου των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία ανήκουν κυρίως στην κεντρική τράπεζα της Ρωσίας, ενώ η πλειονότητά τους φυλάσσεται στη Euroclear.

Τα περιουσιακά στοιχεία της κεντρικής τράπεζας δεσμεύτηκαν με την έναρξη του πολέμου, ως η πιο ισχυρή κύρωση που επιβλήθηκε στη Ρωσία για την εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία.

Η Euroclear αδειοδοτήθηκε από το Βέλγιο, για να προβεί στην πληρωμή, δήλωσαν στο Reuters άτομα που γνωρίζουν το θέμα, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλαξε το καθεστώς κυρώσεων πέρυσι για να καταστεί αυτό δυνατό.

Εκπρόσωπος της βελγικής κυβέρνησης δήλωσε: "Η Euroclear δεν έχει καμία σχέση με το καθεστώς που ισχύει σήμερα: «Δεν πρόκειται για απόφαση του Βελγίου, αλλά για την εφαρμογή ενός ευρωπαϊκού κανονισμού που αποφασίστηκε ομόφωνα από τα κράτη μέλη».

Η Euroclear τόνισε ότι εφαρμόζει μόνο τις κυρώσεις και δεν λαμβάνει αποφάσεις για την άρση τους.

