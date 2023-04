Ασφυκτικές πιέσεις ΗΠΑ σε Ερντογάν και Όρμπαν να εγκρίνουν την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ ως τον Ιούλιο

Η Σουηδία και η συμμαχία ευελπιστούν να αρθούν τα εμπόδια πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους της Λιθουανίας

Ασφυκτικές πιέσεις ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον Ταγίπ Ερντογάν και τον Βίκτορ Όρμπαν ώστε να εγκρίνουν την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ έως τον Ιούλιο.

Σε επίσκεψή του στη Σουηδία, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν κάλεσε σήμερα Τετάρτη την Τουρκία και την Ουγγαρία να επικυρώσουν την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ «το ταχύτερο δυνατό», διαμηνύοντας μάλιστα ότι αυτό πρέπει να γίνει πριν από την επόμενη σύνοδο κορυφής της συμμαχίας στις αρχές Ιουλίου.

«Προσβλέπουμε να υποδεχθούμε σύντομα τη Σουηδία ως το 32ο μέλος. Και για να είμαστε σαφείς, προσβλέπουμε αυτό να συμβεί πριν από τη σύνοδο κορυφής του Ιουλίου», δήλωσε ο Λόιντ Όστιν στη διάρκεια επίσκεψης στη σουηδική ναυτική βάση Μουσκά, κοντά στη Στοκχόλμη.

«Ως εκ τούτου προτρέπουμε την Τουρκία και την Ουγγαρία να επικυρώσουν την ένταξη της Σουηδίας το ταχύτερο δυνατό», πρόσθεσε.

.@SecDef: Sweden’s membership in @NATO is going to mean a stronger alliance and a more secure Europe. pic.twitter.com/0OuvJcOtrj — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) April 19, 2023

Ο αμερικανικός στρατός ενίσχυσε τις ναυτικές και αεροπορικές αποστολές του στη Σουηδία «προκειμένου να υπογραμμίσει αυτή τη βαθιά υποστήριξη» εξήγησε ο Αμερικανός υπουργός, μετά τις απειλές για αντίποινα που διατύπωσε στις αρχές Απριλίου ο Ρώσος πρεσβευτής στη Στοκχόλμη.

«Πρόσφατα καλωσορίσαμε τη Φινλανδία ως το 31ο μέλος του ΝΑΤΟ και ανυπομονούμε να υποδεχτούμε σύντομα τη Σουηδία ως το 32ο (…) Η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ θα σημαίνει μια ισχυρότερη συμμαχία και μια πιο ασφαλή Ευρώπη» ξεκαθάρισε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας.

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει από την αρχή την ένταξη της Φινλανδίας -που τέθηκε σε ισχύ στις 4 Απριλίου- και εκείνην της Σουηδίας, που περιμένει εδώ και μήνες το απαραίτητο «πράσινο φως» της Τουρκίας και της Ουγγαρίας.

.@SecDef: We recently welcomed Finland as the 31st member of @NATO and we look forward to soon welcoming Sweden as the 32nd. pic.twitter.com/oZ8bZzP9qj — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) April 19, 2023

Η Σουηδία και η συμμαχία ευελπιστούν να αρθούν τα εμπόδια πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους της Λιθουανίας στις αρχές Ιουλίου, όμως το θέμα προμηνύεται δύσκολο.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, πολλά θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα των εκλογών στην Τουρκία στις 14 Μαΐου, όπου ο απερχόμενος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διεκδικεί νέα θητεία.

Η Τουρκία κατηγορεί κυρίως τη Σουηδία ότι είναι καταφύγιο για Κούρδους «τρομοκράτες» εχθρικούς απέναντι στην Άγκυρα, απαιτώντας δεκάδες απελάσεις.



It was a pleasure meeting today with Minister of Defence @PlJohnson & Swedish Supreme Commander Gen. Micael Byden. The ties between the U.S. & Sweden run deep. And the partnership between our two democracies continues to flourish. pic.twitter.com/bjnOTv5hNG — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) April 19, 2023

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.